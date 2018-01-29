29.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Рабинович хочет «сшить Украину» и перебандерить бандеровцев

Украинские политики должны не акцентировать внимание на противоречиях в обществе, а садиться за стол переговоров — даже с теми, кто имеет альтернативную точку зрения — для того, чтобы “сшить” страну и «построить Европу» на Украине, никуда не уезжая.

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Такое мнение в эфире телеканала “112 Украина” высказал народный депутат, лидер партии “За життя” Вадим Рабинович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политик подчеркнул, что, по его мнению, это и есть проявление настоящего патриотизма и любви к Украине.

“Руководителям государства нужно понять, что внешняя политика должна базироваться исключительно на национальных приоритетах. Не нужно в ком-то искать врагов или друзей. Необходимо понимать, что у каждого государства свои интересы: у Румынии — румынские, у Венгрии — венгерские… Украина же будет для соседей лакомым куском, если не станет успешной страной, потому что слабых на международной арене не воспринимают всерьез, с ними не считаются”, — убежден политик, избравшийся в парламент голосами русскоязычной части страны.

Он также заявил, что настоящим патриотизмом и любовью к Родине является “сшивание страны”, а не обострение противоречий между ее гражданами.

“Очевидно, что кое-кому выгодно нас разделять для того, чтобы и дальше обворовывать. Постоянными реваншами друг над другом, воюя и переименовывая улицы, перекрашивая мосты, с усердием напевая гимн успешную страну не построить! Мы либо будем убивать друг друга дальше, либо мы вместе сделаем страну великой”, — отметил народный депутат.

Лидер партии “За життя” считает, что единственный верный путь для построения успешной Украины — консолидация общества с ключевой ролью политиков в этом процессе.

“Мы должны садиться за стол переговоров с теми, кто имеет альтернативную точку зрения. Я готов вести диалог и с крайними правыми, и с крайними левыми — это единственный правильный проукраинский путь. Мы готовы „сшить“ страну и установить мир. Я уверен, что у нас это получится!” — резюмировал Вадим Рабинович.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о поездке Рабиновича в РФ, где он встретился с террористом из УНА-УНСО Николаем Карпюком, передал ему сало и пообещал освободить из тюрьмы.