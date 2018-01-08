08.01.2018, Киев, Елена Острякова

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«Рабоче-крестьянская» армия Украины предлагает равняться на Израиль

Украина не сможет стать членом НАТО, пока не вернет себе Крым.

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Такое мнение в эфире украинского телеканала NewsOne высказал генерал армии Украины, экс-командующий Внутренними войсками МВД Украины, бывший глава Донецкой ОГА Александр Кихтенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В моем окружении нет людей, которые бы верили в то, что мы в ближайшее время станем членами НАТО. Это не благотворительная организация, она стоит дорого. Во-вторых, НАТО не принимает к себе страны, у которых есть территориальные претензии, а украинский Крым стал частью Российской Федерации. Пока он не вернется, и не закончатся боевые действия на востоке, вести какие-то разговоры про НАТО несерьезно. Мы можем стать членами НАТО через 10-20 лет, или вообще не стать», — сказал Кихтенко.

Он полагает, что победой для Украины стало бы не вступление в Альянс, а установление особых отношений с США, как у Израиля.

«Для нас не так важно построить нашу армию по стандартам НАТО, о чем сейчас не говорит только ленивый. Потому что это очень серьезные критерии, выполнить которые Украина сегодня не в состоянии. Нам нужно построить свою украинскую армию, которая могла бы сегодня обеспечить оборону нашего государства. Для этого нужно по-другому подойти к проблемам комплектования. У нас сейчас рабоче-крестьянская армия. Служат люди, которые по каким-то причинам не смогли отказаться от призыва», — сказал Кихтенко.