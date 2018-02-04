04.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

1 350 просмотров

Рада готовится к войне с Польшей

Украинский парламент готовится к политическому противостоянию с Польшей, где приняли закон, позволяющий привлекать к уголовной ответственности тех, кто отрицает преступления бандеровцев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в своем блоге пишет экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин.

«На следующей неделе Верховная Рада собирается со всей свойственной играющей в националистов части депутатов дуростью втянуться в политическую конфронтацию с Польшей, — отмечает Волошин. — И эти же люди всего пару недель назад в День злуки кричали о том, что они хорошо выучили уроки истории. Деятели УНР ведь не были полоумными. Они просто тоже часто предпочитали здравому смыслу заигрывание с революционными массами. А чаще просто с люмпенами, готовыми в любой дискуссии быстро предоставить слово «товарищу маузеру».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в ответ на решение польского парламенте на Украине инициируют закон, позволяющий арестовывать поляков, отрицающих оккупацию Галичины.

Кроме того, в Верховной Раде заявили, что Польша для Украины такой же враг, как и Россия.

Читайте также: У Порошенко обвинили поляков в причастности к Холокосту.