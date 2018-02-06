06.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Рада пытается сорвать выборы президента РФ

Верховная Рада готовится обратиться к «мировой общественности» с требованием признать незаконными выборы президента Российской Федерации из-за участия в них населения Крыма.

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Об этом с трибуны Верховной Рады заявил глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинский парламент должен обратиться к мировому сообществу для предотвращения так называемых выборов президента России, а фактически — переназначения Путина, которые собираются провести на украинской территории. Процесс подготовки выборов и утверждение оккупационного режима в Крыму и на Донбассе сопровождается систематическим и масштабным нарушением прав местного населения, репрессиями убийствами, пытками. Цинизм путинских убийств хорошо прослеживается на дате, которую они избрали для голосования, чтобы подчеркнуть свой реваншистский и агрессивный настрой — это 18 марта, четвертая годовщина аннексии Крыма», — сказал депутат.

По его словам, украинский парламент должен заявить о «подготовке противозаконного голосования в оккупированном Крыму», как и во время последних выборов в Госдуму.

«Тогда Верховная Рада утвердила постановление о непризнании выборов в Госдуму в целом с соответствующими правовыми последствиями. Сегодня парламент должен так же обратиться ко всему миру с требованием пресечь так называемые выборы Путина на украинской территории. Крым и Донбасс официально признаны оккупированной территорией», — заявил Бурбак.