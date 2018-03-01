01.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Рада разразилась очередным истерическим антироссийским постановлением

Верховная Рада Украины приняла постановление, которым обратилась к международным организациям, парламентам и правительствам мира с требованием не признавать выборы президента Российской Федерации, которые пройдут 18-го марта.

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Данный документ поддержали 255 депутатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С трибуны Верховной Рады глава фракции «Народный Фронт» Максим Бурбак заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин презирает «западные ценности», а потому выборы должны быть признаны незаконными.

«Для Путина этот день является символом реванша, для него эта дата является самым ярким примером самого большого воровства в его жизни. Назначив собственные выборы на этот день, президент Путин показывает всему миру, что он презирает нынешнее мироустройство и цивилизованные правила международного сожительства. Он презирает западные демократии и гарантии безопасности. Он бросает вызов миру, потому что верит в собственную безнаказанность. Мы не имеем права молча наблюдать за этим циничным и надменным поведением, которое составляет прямую угрозу Украине, Европе и всему миру.

Именно потому фракция «Народный фронт» по инициативе Арсения Яценюка внесла на рассмотрение в парламент обращение к международному сообществу, чтобы предостеречь и предупредить об опасности незаконного проведения выборов президента Российской Федерации на временно оккупированных украинских территориях. Главная идея нашего документа — выборы президента России на территории Крыма и Севастополя являются незаконными и не будут иметь легитимности. Они являются ничтожными в юридическом, политическом и человеческом смысле. Призываем мир не признавать результатов такого голосования», — заявил Бурбак.

Его коллега по парламенту Анна Гопко отметила, что в проголосованном постановлении Рада также просит «мировое сообщество» усилить санкции против России.

«Мы предлагаем высказать позицию Верховной Рады Украины по незаконному голосованию на запланированных 18 марта 2018 года выборах президента Российской Федерации на временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополь, а также призвать Совет безопасности и Генеральную Ассамблею ООН, ОБСЕ, ЕС и НАТО, другие международные организации, парламентские ассамблеи, иностранные парламенты и правительства применить в связи с этим соответствующие меры, чтобы предостеречь органы власти Российской Федерации и оккупационную администрацию от проведения выборов президента Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины.

Также мы просим применить дополнительные санкции против Российской Федерации, а также персональные санкции, ограничения касаемо причастных к организации незаконного голосования на временно оккупированной территории Крыма и города Севастополь во время выборов в Государственную Думу Российской Федерации в 2016 году и президента Российской Федерации в 2018 году», — потребовала Гопко.

А бывший крымчанин, глава запрещенного в РФ Меджлиса Рефат Чубаров добавил, что европарламентарии, президенты и премьер-министры иностранных государств должны отказаться от поездок в Россию и приема у себя российских представителей.

Он также предложил ввести персональные санкции против Владимира Путина.

«Мы должны призывать наших партнеров, вообще правительства, парламенты, президентов стран к конкретике по отношению к президенту России, который будет избран в результате незаконных выборов и в Крыму: «Избегать осуществления президентом России, избранным в следствие выборов, которые были незаконно распространены на территории временно оккупированной Автономной республики Крым и город Севастополь… государственных и рабочих визитов в страны-члены ООН, президентам, правительствам и парламентам стран-членов ООН не принимать приглашения и не осуществлять государственные и официальные визиты в Российскую Федерацию», — заявил Чубаров.

Главный же «радикал» страны, Олег Ляшко, запугивал «международных партнеров» российской агрессией в случае неподдержки постановления Рады.

«Если сегодня международное сообщество ради торговли с Россией, ради собственного обогащения сдаст аннексию Крыма, сдаст часть Донбасса, следующие страны — потом не кивайте, почему российский сапог топчет следующие страны Прибалтики, Польшу, Молдову и аж, как они мечтают, до Ла-Манша», — предупредил Ляшко.