09.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Радикалы переходят ко второму этапу и угрожают завести в Лавру раскольников

Боевики праворадикальной группировки С14, устроившие вчера потасовки под Киево-Печерской лаврой, обещают продолжить акции против УПЦ.

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Об этом «Обозревателю» сообщил координатор С14 Маркиян Яциняк, отвечая на вопрос, планируется ли продолжение вчерашней акции под Лаврой.

«Наши следующие акции будут более масштабными и более продолжительными. Возможно, в формате блокады или какого-то другого интересного креатива», — сказал Яциняк.

При этом он добавил, что Лавра станет главным объектом для нападений.

«Возможно, будут и другие объекты, но лавра – главный «штаб», откуда они распространяют свои идеи «русского мира». Это знаковое, символическое место – во время Евромайдана именно там прятались титушки, там хранили оружие. В январе 2014 года туда приезжал российский офицер Гиркин для участия в «крестном ходе», — добавил радикал.

Кроме того, он считает необходимым проводить разъяснительную работу с людьми, чтобы они не посещали УПЦ МП.

«Разумеется, Киево-Печерская лавра должна быть украинской. Туда должны быть допущены все православные конфессии без ограничений. УПЦ МП не имеет права монополизировать святыню», — подчеркнул Яциняк.