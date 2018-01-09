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Радикалы переходят ко второму этапу и угрожают завести в Лавру раскольников
Боевики праворадикальной группировки С14, устроившие вчера потасовки под Киево-Печерской лаврой, обещают продолжить акции против УПЦ.
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Об этом «Обозревателю» сообщил координатор С14 Маркиян Яциняк, отвечая на вопрос, планируется ли продолжение вчерашней акции под Лаврой.
«Наши следующие акции будут более масштабными и более продолжительными. Возможно, в формате блокады или какого-то другого интересного креатива», — сказал Яциняк.
При этом он добавил, что Лавра станет главным объектом для нападений.
«Возможно, будут и другие объекты, но лавра – главный «штаб», откуда они распространяют свои идеи «русского мира». Это знаковое, символическое место – во время Евромайдана именно там прятались титушки, там хранили оружие. В январе 2014 года туда приезжал российский офицер Гиркин для участия в «крестном ходе», — добавил радикал.
Кроме того, он считает необходимым проводить разъяснительную работу с людьми, чтобы они не посещали УПЦ МП.
«Разумеется, Киево-Печерская лавра должна быть украинской. Туда должны быть допущены все православные конфессии без ограничений. УПЦ МП не имеет права монополизировать святыню», — подчеркнул Яциняк.
Метки: Маркиян Яциняк, С14, УПЦ
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