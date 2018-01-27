27.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Радикалы в Киеве поднимут бунт против договоренностей Волкера-Суркова

Украинские националисты в Киеве наверняка попытаются сорвать выполнение «дубайского пакета» договоренностей Курта Волкера и Владислава Суркова, поскольку для них является неприемлемым выполнение политических пунктов Минских соглашений, подразумевающих амнистию, особый статус Донецка и Луганска, а также проведение там местных выборов.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил украинский политолог Руслан Бортник.

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«Стороны не во всем согласны, они по-разному оценивают закон о реинтеграции Донбасса, принятый Верховной Радой.

В то же время, стороны оставили надежду – Сурков комплиментарно оценивает новые американские предложения, т.н. Дубайский пакет. Демонстрируется максимальная готовность искать компромисс.

Мне кажется, Россия сегодня более способна на компромиссы, чем Украина. И любой сбалансированный пакет по реализации Минских соглашений, который предусматривает взаимные уступки сторон, например, введение миссии параллельно выполнения политической части Минских соглашений (о чем говорил Сурков), способен вызвать на Украине политический кризис из-за роли правых радикалов», — отметил эксперт.

По мнению Бортника, в итоге украинская сторона продолжит саботаж Минских соглашений до смены руководства государства и нынешнего националистического состава Верховной Рады.

«Я думаю, что реальные возможности достижения мира вряд ли появятся раньше завершения избирательной кампании 2020 года», — сказал политолог.