28.02.2018, Минск, Анастасия Самойлова
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Раскатали губу: Украина потребовала от ЛДНР 30 тысяч вагонов
Киев требует, чтобы ЛДНР вернули Украине около 30 тысяч бывших вагонов «Укрзализницы».
Об этом в «Facebook» сообщила Дарка Олифер, пресс-секретарь экс-президента Леонида Кучмы, ныне — представителя Украины на переговорах в Минске по Донбассу.
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«В который раз украинская сторона поставила вопрос о возвращении подвижного состава «Укрзализныци», который был незаконно захвачен в ОРДЛО. Речь идёт о более тридцати тысячах вагонов, которые принадлежат украинским государственным компаниям, частным владельцам и иностранным структурам. Например, 85 вагонов принадлежат Европейскому Банку Реконструкции и Развития», – отметила Олифер.
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20:02 28 февраляПорошенко побрызгал слюной в сторону Тимошенко
20:01 28 февраляПорошенко хочет Полторака в штатском
19:49 28 февраляУкраинские спецслужбы готовят стране электронный концлагерь
19:45 28 февраляПорошенко выступил против роспуска упоротой Верховной Рады
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17:39 28 февраляКомандир Нацгвардии в Кривом Роге лишился должности за нашу советскую Родину
17:22 28 февраляПорошенко: остаюсь главкомом ВСУ даже на Мальдивах
17:05 28 февраля«Уроем гадов!» – в ДНР жёстко отреагировали на отмену Украиной защиты языков нацменьшинств
16:50 28 февраляПорошенко хочет «заякорить» НАТО в украинской Конституции
16:39 28 февраляВ Киеве готовятся засудить разжигателей ненависти из промайданных СМИ
16:13 28 февраляСША готовят России ядерный апокалипсис
15:47 28 февраляСледующий шаг Украины — нашивки и гетто для тех, кто не говорит на мове
15:33 28 февраляЧтобы не подставлять украинских артистов, русские богачи заказывают их на корпоративы в Европе
15:20 28 февраляЛяшко раскрыл «голубые мечты» комбинатора Порошенко
15:15 28 февраляАндрей Бабицкий: Украина самостоятельно вырыла себе яму
15:07 28 февраляВ Польшу из нищей Украины уже сбежали миллионы
14:59 28 февраляШахтёры Западной Украины угрожают Порошенко бунтом
14:37 28 февраляСтуденты Киева жалуются, что наскакали холодные европейские аудитории
14:10 28 февраляКолесниченко: Языковой закон отменён путём шантажа судей Конституционного суда
14:04 28 февраляКонституционный суд Украины отменил закон о защите языков меньшинств
13:52 28 февраляМама Собчак бросилась на защиту польского националиста Мацейчука
13:47 28 февраляПорошенко запускает «корабль мёртвых»
13:24 28 февраляЛяшко рассказал, что у него в три раза больше, чем у Порошенко
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22:45 28 февраляСовет Федерации обвинил Порошенко в людоедстве
22:26 28 февраляЗрада: Австрия поддержала газопровод в обход Украины
21:38 28 февраляПутин требует от Украины начать прямые переговоры с ЛДНР
18:58 28 февраля«Заткнись, дура!» — Жириновский и Собчак устроили склоку на дебатах
18:09 28 февраля«В деталях кроется дьявол»: Порошенко озвучил план зачистки Донбасса
16:13 28 февраляСША готовят России ядерный апокалипсис
15:33 28 февраляЧтобы не подставлять украинских артистов, русские богачи заказывают их на корпоративы в Европе
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12:40 27 февраляПолиция обыскала польского националиста Томаша Мацейчука и готовит депортацию
12:37 27 февраляУкраинские патриоты не оценили: Pussy Riot попали и в ФСБ, и на «Миротворец»
12:24 27 февраляПодполковник ВСУ обвинен в убийстве российского журналиста
9:41 27 февраляВ Италии обещают поднять перед Брюсселем вопрос отмены антироссийских санкций
8:10 27 февраляЕвропейские энергетические компании обрушились с критикой на Украину
23:48 26 февраляМеджлисовцы на митинге в Киеве покусились на целостность Украины
23:39 26 февраляУмеров на канале Порошенко фантазирует, как Запад «дожмёт» Россию
23:31 26 февраляРоссийский Крым готовит громкий судебный процесс против бандеровской Украины
23:10 26 февраляУкраинский министр рухнул в обморок после проклятий в адрес России
23:04 26 февраляЧубаров закатил истерику из-за стихов о 23 февраля
22:51 26 февраляЧубаров: Крымчане, докажите верность бандеровцам! Бойкотируйте российские выборы!
22:35 26 февраляКиев угрожает крымчанам тюрьмой за работу на выборах президента России
22:24 26 февраляСенченко заявил, что водной, товарной и энергетической блокады Крыма недостаточно
22:14 26 февраля«Крым будет невыносимо тяжелым»: Киев угрожает ужесточить блокаду полуострова
20:47 26 февраляМечта соратницы Садового: ударить по лицу представителя России в ПАСЕ
20:25 26 февраляЖириновский: В ответ на «страну-агрессора» — разрыв договора «О дружбе с Украиной»!
20:10 26 февраляАнтикрымский шабаш в Стамбуле: Оставьте полуостров в покое, демоны!
19:39 26 февраляСевастопольские депутаты просят снять Собчак с выборов
19:26 26 февраляНа Украине запретили российскую вакцину от кори
16:23 26 февраляСуровый климакс: Геращенко пригрозила выборами Путина по всему миру
16:01 26 февраляЧубаров требует от Верховной Рады срочно утвердить виртуальную «автономию» в Крыму
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