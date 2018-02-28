28.02.2018, Минск, Анастасия Самойлова

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Раскатали губу: Украина потребовала от ЛДНР 30 тысяч вагонов

Киев требует, чтобы ЛДНР вернули Украине около 30 тысяч бывших вагонов «Укрзализницы».

Об этом в «Facebook» сообщила Дарка Олифер, пресс-секретарь экс-президента Леонида Кучмы, ныне — представителя Украины на переговорах в Минске по Донбассу.

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«В который раз украинская сторона поставила вопрос о возвращении подвижного состава «Укрзализныци», который был незаконно захвачен в ОРДЛО. Речь идёт о более тридцати тысячах вагонов, которые принадлежат украинским государственным компаниям, частным владельцам и иностранным структурам. Например, 85 вагонов принадлежат Европейскому Банку Реконструкции и Развития», – отметила Олифер.