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Раскритиковавший итоги Майдана украинский композитор попал на «Миротворец»
Украинский композитор Владимир Быстряков, который совсем недавно раскритиковал политику нынешней власти и результаты Майдана, о чем сообщал «ПолитНавигатор», попал базу скандального сайта Миротворец.
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«Публичная антиукраинская пропаганда, поддержка пророссийских террористических организаций, публичная поддержка российской агрессии против Украины», — говорится в обвинениях в адрес Быстрякова в разделе Чистилище на Миротворце.
«Теперь Вовчик может спокойно сделать распечатку с запрещенного на россии экстремистского сайта Миротворец и просить политического убежища у агрессора», — говорится в сообщении на официальной странице Миротворца в Facebook.
По словам авторов поста, возможно, в Чистилище композитор рассмотрит российских военных, которых «не увидел на Донбассе».
«Желаем тебе, Вова, чтобы у тебя все получилось», — резюмировали в Миротворце.
Метки: Владимир Быстряков
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