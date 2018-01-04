04.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Раскритиковавший итоги Майдана украинский композитор попал на «Миротворец»

Украинский композитор Владимир Быстряков, который совсем недавно раскритиковал политику нынешней власти и результаты Майдана, о чем сообщал «ПолитНавигатор», попал базу скандального сайта Миротворец.

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«Публичная антиукраинская пропаганда, поддержка пророссийских террористических организаций, публичная поддержка российской агрессии против Украины», — говорится в обвинениях в адрес Быстрякова в разделе Чистилище на Миротворце.

«Теперь Вовчик может спокойно сделать распечатку с запрещенного на россии экстремистского сайта Миротворец и просить политического убежища у агрессора», — говорится в сообщении на официальной странице Миротворца в Facebook.

По словам авторов поста, возможно, в Чистилище композитор рассмотрит российских военных, которых «не увидел на Донбассе».

«Желаем тебе, Вова, чтобы у тебя все получилось», — резюмировали в Миротворце.