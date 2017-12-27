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27.12.2017, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Компромат, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Скандал, СМИ, Спецслужбы, Украина

Распиаренное дело против соратника Черновецкого закрыли по-тихому


Уголовное производство в отношении бывшего секретаря Киевсовета, соратника Леонида Черновецкого, а ныне народного депутата Олеся Довгого закрыто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает издание INSIDER со ссылкой на источники.

По данным УН, уголовное производство закрыли Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 26 декабря из-за недоказанности вины Довгого в инкриминируемом преступлении.

Материалы закрытого дела переданы в прокуратуру Киева.

Киевское издание INSIDER напоминает, что САП и ГПУ в течение достаточно длительного периода времени «играли в футбол» делом Довгого, перебрасывая его друг к другу.

В частности, САП была готова закрыть это производство еще несколько месяцев назад в случае, если Довгий согласится на закрытие по нереабилитирующим обстоятельствам, и передала дело в ГПУ.

Однако это предложение не было воспринято генпрокурором Юрием Луценко, который внес коррективы в производство и отправил его обратно в САП.

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