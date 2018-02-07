07.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Украина, Экономика коллапса

Расплата за Майдан: Украину ждет новое повышение тарифов в обмен на подачку от МВФ


С апреля украинцев ждет очередное повышение цен на газ. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил депутат Александр Вилкул, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

По его словам, соответствующее решение готовит Кабинет министров Украины.

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«Кабмин, таки готовит кардинальное повышение цен на газ для населения. Несколько месяцев полуправды и попыток избежать конкретных ответов закончились тем, что премьер-министр, все-таки признал, что по условиям сотрудничества с МВФ власть планирует значительно повысить тарифы на газ. Они это называют такой красивой и расплывчатой формулировкой, как приведение цен на газ для населения к рыночному уровню. На самом деле, за этой фразой прячется лишь одно — очередные космические цены в платежках украинских граждан, большинство из которых не может оплачивать даже существующие тарифы», — заявил Вилкул.

Напомним, что накануне Евромайдана Россия предлагала Украине участие в Таможенном союзе, миллиардные кредиты и снижение расценок на газ, что позволило бы избежать увеличения расценок для населения.

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