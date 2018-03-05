05.03.2018, Москва

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Расторжение газовых контрактов – лишь «вишенка на торте», который Россия преподнесет Украине

«Газпром» легко может использовать в своих интересах дискриминационное решение стокгольмского арбитража, которое не позволяет российскому монополисту уменьшать объем газового транзита через Украину.

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Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил публицист Дмитрий Лекух.

«Когда я узнал о решении Стокгольмского арбитража, я подумал, что «Газпром» сейчас начнет аплодировать. Ведь штрафы «Газпрому» лягут на плечи потребителей. И в Европе это понимают. Поэтому давайте прекращаем с работать с украинской ГТС и запускаем «Северный поток-2». Но они нашли еще более иезуитское решение. Они подали апелляцию и устраивают танцы на украинских костях», — сказал Лекух.

Он отметил особую заинтересованность ЕС и в частности Германии в поставках трубопроводного газа. Он полагает, что газовый транзит – только часть транзитных проблем, которые ожидают Украину.

«Непонятно, чем там ребята думают. Было понятно, когда пошел глобальный евразийский транзит, что нужно бегать и прыгать, чтобы дружить с этим маршрутом. Мы уже обошли прибалтийские порты, потом украинские черноморские порты. Газ здесь только вишенка на торте», — сказал Лекух.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве признали, что «перемога» в Стокгольмском арбитраже обернулась зрадой: Украина попала в ловушку «Газпрома».

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