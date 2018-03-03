03.03.2018, Киев, Игорь Петров

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Разгон Михомайдана не спасёт Порошенко: Экшн на Украине начнётся с потеплением

Власти Украины, зачистив сегодня у Верховной Рады палаточный городок противников Петра Порошенко, добились лишь временного успеха, — уже вскоре, с потеплением погоды, в стране начнутся новые масштабные акции протеста, которые спровоцирует нынешний кризис с поставками российского газа, вроде бы, уже давно не получаемого Киевом.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал киевский политолог Сергей Белашко, директор Агентства социальных коммуникаций.

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«Возможно, принятие решения о разгоне палаточного городка связано с принятием закона об антикоррупционном суде в первом чтении – обеспечена бОльшая лояльность Запада. Кроме того, по такой погоде подтянуть какое-то подкрепление протестующие не смогут. Власти рассчитывают, что желающих идти куда-то на мороз в снег мало, и палаточный городок быстро зачистят. И, когда его зачистят, то все надо будет ставить по новой, что организационно сложнее, чем охранять то, что уже есть.

Конечно, на этом все не закончится, найдут другие формы протеста. Например, можно перекрывать дороги. Это достаточно эффективно, и они в этом опыт уже имеют. Можно устраивать акции на судах.

В ближайшие дни массовых акций ожидать не стоит. Сейчас другая повестка дня – замерзают школы, полопались батареи. Стоять они будут без отопления до 12 числа.

Естественно, что воду из систем отопления слить мало кто удосужился, равно как и обеспечить какой-то минимальный нагрев. И получится, что в середине марта выйдут из строя системы отопления в значительной части образовательных учреждений.

А зима будет продолжаться еще какое-то время. Аварии систем отопления означают, что многим учреждениям потребуется серьезный ремонт. Это влетит в большую сумму.

Кроме того, в очередной раз повысили тарифы на электроэнергию. Все это, и погодные условия, беспокоит людей гораздо больше, чем судьба палаточного городка.

С другой стороны, ставить сейчас палатки в сугробах сложно. То есть, скорее всего, протестов не будет до весны, а весной будут перекрывать дороги. Тогда протесты начнутся снова», — прогнозирует Белашко.