05.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Разведка ДНР сообщила, что ВСУ готовятся к масштабному наступлению

Разведке ДНР стали известны боевые распоряжения о подготовке ВСУ к наступательным действиям.

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Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По задумке украинского командования, силами группировки «АТО» при поддержке артиллерии и авиации планируется нанести максимальное поражение НМ ДНР и ЛНР, преодолеть полосу обеспечения и прорвать первый оборонительный рубеж. Закрепиться по рубежу Сорокино-Должанск-Мариновка-Новоазовск с дальнейшим выходом на государственную границу ЛДНР с Россией.

Для этого украинское командование создало оперативные резервы объединённой группировки войск: 28-я ОМБр – на направлении главного удара и 128-я ОГПБр на направлении другого удара.

В секторе главного удара в направлении Верхнеторецкое-Иловайск при участии 17-й ОТБр и 93-й ОМБр и в направлении Максимовка-Старобешево-Иловайск (1-я ОТБр, 14-я ОМБр, частью сил 30-й ОМБр (тб)) ВСУ попытаются преодолеть линию боевого соприкосновения, прорвать первый оборонительный рубеж ВС ДНР и рассечь подразделения 1-й АК, окружить и захватить Донецк.

В дальнейшем, продолжив наступление, ВСУ планируют овладеть рубежом Лутугино-Иловайск-Комсомольское-Победа.

Другой удар противник предполагает нанести в направлении Саханка-Безыменное при помощи 36-й ОбрМП и 79-й ОАЭМБр.

Такие действия позволят ВСУ сковать силы ДНР на Мариупольском направлении и не дать осуществить их переброску на Донецкое направление. В последующем, нарастив усилия вводом вторых эшелонов, ВСУ попытаются выйти на рубеж Бойковское-Новоазовск, что лишит ДНР выхода к Азовскому морю.