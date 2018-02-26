26.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Общество, Политика, Украина

Развязка близка: Украинцы ждут распада страны


Не позднее чем через десять лет украинцы снова полюбят русских, но до этого им придется испить до дна горькую чашу неонацизма.

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Такое мнение на страницах «Московского комсомольца» высказывает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, отметивший, что перспективы распада Украины обсуждаются уже не в Москве, а в Киеве.

«Когда развалится Украина» — теперь это не время, а состояние, которого ждут сами жители Незалежной и с которым они все более начинают связывать свои страхи, опасения и… надежды. А значит, новая постукраинская реальность близка — и, приземляя оптимистические фантазии экспертов, надо резюмировать: где-то лет через десять (дай бог, раньше) все вернется на круги своя: москвичи будут так же часто ездить в Киев, как и раньше, а украинцы снова полюбят русских.

Но прежде, боюсь, им придется испить чашу неонацизма до дна — с очередным переворотом, уже настоящей военной хунтой (или вы думаете, что полмиллиона прошедших АТО людей — это шутка?), разбегающимися в разные стороны регионами и постоянными погромами всего и вся, — прогнозирует Бондаренко. — Потом на обломках своей страны они будут снова проситься в друзья. И мы их, конечно, простим. Потому как не простить не сможем».

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