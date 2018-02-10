10.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Реальная инфляция на Украине – более 25%

Хотя Госкомстат заявляет о инфляции в 12-14%, реальная инфляция в стране намного выше.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Комитета экономистов Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы знаете, что официальная инфляция за 2017 год – 12%. Но даже официальная статистика говорит, что транспорт порождал на 15%, энергоносители и услуги ЖКХ – на 27%, алкоголь и табачная группа – на 27%, лекарства – 32%, молочная группа – на 33%, борщевой набор – на 35%. Как при росте цен на главные товары и услуги более 20% Госкомстат вышел на среднюю инфляцию 14%? Очевидно, что реальная инфляция за 2017 год – намного больше 25%», — сказал он.