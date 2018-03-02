02.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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«Реально мерзко»: Порошенко озвучил ответ на новые ракеты Путина

Спустя сутки после объявления Владимиром Путиным о появлении у России новых неуязвимых ядерных ракет, украинский президент Петр Порошенко объявил о скором получении американских противотанковых комплексов «Джавелин».

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«Вдохновляющая новость из США — Украина получит то, о чем давно говорили, но не подтверждали — «Джавелин»! Согласно моим договоренностям с американским руководством и благодаря двухпартийной поддержке Конгресса это становится реальностью. Фронт международной оборонной поддержки Украины открыт! Это оружие в руках украинских военных станет дополнительным сдерживающим аргументом против российской агрессии в Донбассе», — заявил Порошенко.

Киевский общественник Александр Скубченко отмечает, что Порошенко в очередной раз врёт своим избирателям.

«Почему покупку Джавелинов называют «нам передадут», «США окажут помощь» или «Украина получит»? Украина купит! КУ! ПИТ! За огромные деньги. Какие же пресмыкающиеся. Хозяин продаст нам Джавелины! Аж 37 штук! За 50 миллионов долларов! Слава! Слава! Реально мерзко. Штаты натягивают нас на деньги постоянно», — пишет Скубченко в своем блоге.