19.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Реформа Супрун в действии: в Запорожье «скорая» ехала целый час к обваренным кипятком малышам
В Запорожье двое маленьких детей опрокинули на себя кипящий бульон, пока мама отвлеклась. Однако на вызов медики «скорой помощи» ехали к детям целый час, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на местное издание Gazeta.zp.ua.
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Сообщается, что сильные ожоги получили двухлетний мальчик и четырехлетняя девочка. Малыши госпитализированы в критическом состоянии, они находятся в реанимации пятой горбольницы. О том, что врачи «скорой» добирались час после звонка, журналистам сообщила подруга матери.
Метки: Запорожье, медицина, происшествия, скорая
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16:56 19 февраляВСУ используют иностранное оружие против мирных жителей Донбасса
16:49 19 февраляМать Окуевой жалуется, что в Одессе не любят ее дочь и не хотят называть улицу в ее честь
16:32 19 февраляКиевский «жидобандеровец» оскандалился заявлением о Волынской резне поляков
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15:30 19 февраляКиевские депутаты хотят вывешивать на органах власти флаги союзников Гитлера
15:16 19 февраляКиевский пропагандист вангует массу проблем для Украины в случае ввода миротворцев на Донбасс
14:57 19 февраляЛукашенко готов ввести 10 тысяч белорусских военных в Донбасс
14:52 19 февраляЛукашенко отругал Назарбаева
14:47 19 февраляЛукашенко: С Украины хлынул поток оружия, взрывчатки и боеприпасов
14:37 19 февраляУкраинские землячества России стыдливо молчат о погроме «Россотрудничества»
14:35 19 февраляБоевики С14 нашли новую жертву для травли
14:25 19 февраляКиевлян призывают на защиту Россотрудничества
14:24 19 февраляБоевики «АТО» продолжают убивать друг друга
13:39 19 февраляВ Москве объяснили, куда натовский советник Порошенко может засунуть свой план по Донбассу
13:26 19 февраляАваков в бешенстве: Украинский суд разрешил отстрел полицейских
13:17 19 февраляПод Лаврой очередная провокация украинских нацистов
13:00 19 февраляУкраина должна быть готова к безжалостным шагам против российского флота — британский полковник
12:41 19 февраляЛуганские пенсионеры жалеют, что у них нет «градов», чтобы поставить на место ВСУ
12:15 19 февраляВСУ драпали по 30 человек на одной БМП
12:02 19 февраляВенгры демонстративно послали министра образования Украины
11:36 19 февраляПорошенко пытается спрятаться
11:34 19 февраля«Мы ниже плинтуса»: Украинцы в шоке от переговоров Волкера с белорусами
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23:09 19 февраляСценарий западных санкций против России не сработал
22:58 19 февраляПодтверждение референдума: У Путина – рекордный рейтинг в Крыму
22:25 19 февраляРоссийское ТВ покажет сенсационное расследование о расстрелах на Майдане
20:46 19 февраляПоляки заиграли в прежнюю дуду: Россия — «агрессор», а санкции нужно сохранить
19:18 19 февраляКрымские власти будут судиться с Украиной из-за водной блокады полуострова
17:40 19 февраляУкраинские чиновники рассекретили своего «Штирлица» среди российских поэтов
17:21 19 февраляОБСЕ отреагировала на погром в киевском Россотрудничестве
15:49 19 февраляВице-спикер Верховной Рады предложила с детства внушать украинцам, что Россия — враг
14:57 19 февраляЛукашенко готов ввести 10 тысяч белорусских военных в Донбасс
14:37 19 февраляУкраинские землячества России стыдливо молчат о погроме «Россотрудничества»
14:25 19 февраляКиевлян призывают на защиту Россотрудничества
14:14 19 февраляВ международном арбитраже готовится признание Крыма российским
13:58 19 февраляРФ поражающими воображение темпами возводит в Крыму новые электростанции
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17:14 17 февраляПолитолог о нападении на «Россотрудничество»: украинская власть в очередной раз умоет руки
15:39 17 февраляНационалисты захватили здание «Россотрудничества» в Киеве и устроили погром
12:45 17 февраляМайданщики обнаружили новую «зраду»: Сырье на завод в Крыму идёт из Турции
12:22 17 февраляГрудинин прячется от тюрьмы, – Олег Матвейчев
11:44 17 февраляВопреки козням Украины: Крым нарастил турпоток даже в межсезонье
11:17 17 февраляШок в украинском радиоэфире: Крым вернулся в Россию добровольно!
21:23 16 февраляЛавров на встрече с Климкиным заменил свою коронную фразу улыбкой
20:57 16 февраляРоссийская делегация в Мюнхене «обломала» Порошенко и его НАТОвского советника
20:51 16 февраляЮлию Тимошенко застукали с российским послом
20:45 16 февраляУпоротый Климкин сорвал переговоры Нормандской четверки
19:41 16 февраляОгрызко угрожает ракетами, которые могут долететь до Москвы
18:51 16 февраляУкраинской «морской державе» — конец
15:39 16 февраляЖириновский: Никаких миротворцев, Украина накануне очередного переворота!
14:42 16 февраляУкраине предложили стать собакой на сене
14:20 16 февраляЖириновский предложил взяться за историю во всемирном масштабе
13:56 16 февраляРоссия лишила Украину макулатуры
13:31 16 февраляВ России думают, как обеспечить медицинской помощью Приднестровье
12:47 16 февраляРоссия борется с Грузией за право лечить абхазов
11:23 16 февраляНа Украине жалуются, что русские вчистую переиграли американскую разведку
11:22 16 февраляУкраинскому диверсанту в Крыму дали шесть с половиной лет
11:12 16 февраляНа канале Порошенко признали, что украинцы с легкостью превращаются в русских
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