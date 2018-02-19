Реформа Супрун в действии: в Запорожье «скорая» ехала целый час к обваренным кипятком малышам

В Запорожье двое маленьких детей опрокинули на себя кипящий бульон, пока мама отвлеклась. Однако на вызов медики «скорой помощи» ехали к детям целый час, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на местное издание Gazeta.zp.ua.

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Сообщается, что сильные ожоги получили двухлетний мальчик и четырехлетняя девочка. Малыши госпитализированы в критическом состоянии, они находятся в реанимации пятой горбольницы. О том, что врачи «скорой» добирались час после звонка, журналистам сообщила подруга матери.