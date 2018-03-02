02.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Ректор киевского вуза, которую «щемит» Супрун, восстановилась на работе по суду

Административный суд Киева восстановил Екатерину Амосову в должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соответствующее решение суда размещено на сайте университета.

Как отмечается, решением суда приостановлено действие приказа Министерства здравоохранения, которым Амосову отстранили на 2 недели в связи с проверкой.

Согласно определению суда, Екатерина Амосова вернулась к своим обязанностям ректора НМУ немедленно.

Напомним, Министерство здравоохранения отстранило Екатерину Амосову от исполнения обязанностей ректора медицинского университета им. Богомольца якобы из-за срыва лицензионного экзамена «Шаг» для студентов-стоматологов 3 курса.