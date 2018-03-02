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Ректор киевского вуза, которую «щемит» Супрун, восстановилась на работе по суду
Административный суд Киева восстановил Екатерину Амосову в должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Соответствующее решение суда размещено на сайте университета.
Как отмечается, решением суда приостановлено действие приказа Министерства здравоохранения, которым Амосову отстранили на 2 недели в связи с проверкой.
Согласно определению суда, Екатерина Амосова вернулась к своим обязанностям ректора НМУ немедленно.
Напомним, Министерство здравоохранения отстранило Екатерину Амосову от исполнения обязанностей ректора медицинского университета им. Богомольца якобы из-за срыва лицензионного экзамена «Шаг» для студентов-стоматологов 3 курса.
Метки: Екатерина Амосова, Минздрав, Суд, университет имени Богомольца
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