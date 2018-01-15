15.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Ректора киевского вуза арестовали за присвоение стройматериалов на сотни тысяч гривен

Ректор киевского вуза закупил на казенные средства товары для ремонта, но присвоил их себе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом говорится в сообщении прокуратуры города Киева на странице в Facebook.

«В 2017 году ректор столичного вуза за счет учебного заведения приобрел строительных материалов на 270 тысяч гривень. Среди купленного — товары для ремонта, керамическая плитка, сантехника и мебель для ванных комнат и кухни. Но ректор не поставил купленные вещи на учет вуза, вывез их с территории учебного заведения и распорядился по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

Правонарушитель задержан силами Дарницкой местной прокуратуры и Дарницкого управления полиции. Ему объявлено подозрение по статье «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Уже экс-ректору грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.