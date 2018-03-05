05.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Режим Порошенко движется в опасном направлении — киевский дипломат

Украинская власть использует двойные стандарты, заявляя о том, что один протест в 2013-14 годах был святым, а те, где критикуют власть, являются незаконными или даже «пророссийскими».

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил украинский дипломат, экс-спикер МИД Василий Филипчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас двойные стандарты. Людей, которые собрались на мирный протест вот так брутально и цинично разгоняют. Я был на Майдане в 13-14 годах, до начала силовых событий — если бы так полиция действовала в 13-14 годах на Майдане, я думаю, что нынешняя власть была бы совсем в другом месте. Почему тогда использование силы против протестующих было плохим, а теперь хорошее. Только потому, что те, кто сейчас во власти, более циничные и брутальные, чем то, что было во время Януковича

Если мы считаем, что тогда народ имел право на протест и никто не имел права их разгонять, так же и сейчас люди имеют право на протест, нельзя в их отношении использовать брутально силу, ставить их на колени и так далее», — заявил Филипчук.

Он также уточнил, что подобные действия силовиков при разгоне протестов под Верховной Радой говорят о закручивании гаек и репетиции власти накануне выборов президента и парламента страны.

«Так разгонять, показывать всем, что нет ограничений для использования силы — это же не просто разгон какого-то протестного движения, это свидетельство тенденции, которую мы наблюдаем в политической жизни в Украине. Происходит закручивание гаек, усиление цензуры… То, что сейчас происходит — это циничное, брутальное нарушение правил двойные стандарты и то, чего в демократическом государстве не может быть.

Самое худшее, что все это прикрывается прозападной и проевропейской риторикой, объясняется борьбой с российской агрессией. Мне кажется, что мы движемся в очень опасном направлении, а если учитывать, что у нас выборы в следующем году, я думаю, что мы просто можем быть лишены права на честные и справедливые выборы при таких условиях», — отметил дипломат.

Напомним, в минувшую субботу около тысячи силовиков устроили жесткий разгон палаточного лагеря под Верховной Радой. Протестующие заявляли о более чем 50 пострадавших со своей стороны, а полиция обосновала свои действия решением суда на обыск лагеря.