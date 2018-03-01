01.03.2018, Москва, Николай Кузнецов

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РФ отправит в Донбасс медикаменты, литературу и продукты питания

Российская Федерация за время гражданской войны в Донбассе доставила свыше 74 тысяч тонн грузов пострадавшим от агрессии Киева жителям региона. Помощь будет оказываться и в дальнейшем.

Об этом сегодня в Совете Федерации во время заседания комитета поддержки жителей Юго-Востока рассказал замглавы МЧС Олег Бажанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С августа 2014 года МЧС РФ направило в Донбасс 74-е гуманитарных конвоя общим весом более 74 тысяч тонн грузов. Приоритет грузов− это медикаменты, продукты питания, строительные материалы, а также книжная литература.

Данная помощь оказывается незащищённым слоям населения, детям, детям-инвалидам, детям из малообеспеченных семей, а также сиротам. В каждом гумконвое находится четыре тысячи наборов детского питания, в которые входят: детские смеси, соки, мясные пюре и т.д.

Перед новым годом МЧС РФ доставило детям ЛДНР новогодние подарки. Следующая гуманитарная колонная из России придёт в Донбасс 29 марта 2018 года. Также авиацией МЧС РФ на лечение в Россию было доставлено 547 человек из Донбасса»,− подытожил Олег Бажанов.