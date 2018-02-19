19.02.2018, Симферополь, Максим Карпенко
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Крым, Россия, Энергетика

РФ поражающими воображение темпами возводит в Крыму новые электростанции


При строительстве новых электростанций в Крыму используются передовые технологии, которых не было даже при возведении инфраструктуры перед Олимпийскими играми в Сочи в 2014 году.

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Об этом в эфире радио «Крым» заявил председатель комитета Госсовета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу республики Петр Запорожец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам чиновника, первая очередь электростанции уже готовится к вводу в эксплуатацию, в целом же объекты в Симферополе и Севастополе будут сданы до конца года.

«Привлечены люди были, основная масса, с материка и те, которые уже строили не одну ТЭС и имеют колоссальный опыт работы. Кроме того, даже современные, новые технологические приемы строительства нашли отражение уже у нас. Казалось бы, 5-7 лет назад строили под Олимпиаду в Сочи, а уже за это время жизнь идет, все меняется, наука работает, практика требует изменений. Те применения новых различных технологических приемов, которые используются, они ускоряют сам процесс. На сегодня первая очередь уже серьезно работает под сдачу, уже под рабочую комиссию…

У нас сейчас будет 235 мегаватт один раз, первый этап, и второй. И такая же будет на 470 мегаватт станция в Севастополе. Вот тогда мы сможем сказать, что у нас есть нормальные запасы электроэнергии и тогда мы не сможем ограничивать ни на транспорте, ни в быту», — заявил Запорожец.

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