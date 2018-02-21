21.02.2018, Киев, Владимир Гладков
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Общество, Политика, Россия, Украина

Родственники осужденных в России украинцев требовали под АП свою Геращенко


Возмущённые бездействием киевской власти родственники граждан Украины, осужденных по различным статьям в России, собрались сегодня в Киеве под администрацией Петра Порошенко.

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«Мы требуем того, чтобы власть назначила лицо, которое будет заниматься категорией политзаключённых. Военнопленными занимается Ирина Геращенко. Необходимо лицо с примерно похожими полномочиями и обязанностями. Чтобы появилась какая-то возможность переговоров, обмена или экстрадиции», – рассказал один из участников акции.

 

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