01.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Скандал, Украина, Экономика

Roshen обьявил войну за «Киевский торт»


Принадлежащая Петру Порошенко корпорация Roshen намерена через суд запретить торговой сети «Ашан»  использовать названия «Киевский торт» и торт «Киевский» для своей продукции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киева, опубликованном в едином реестре судебных решений Украины.

Как отмечается, в иске компании говорится, что торговая сеть нарушает права интеллектуальной собственности, а её действия приводят к тому, что покупатель может спутать упаковку продукции магазина с «Киевским тортом», который выпускает Roshen.

«Запретить… осуществлять использование обозначения, состоящего из словесного элемента «Киевский торт» и/или «Киевский» и графических элементов, выполненных в виде листьев каштана», — указывается в обращении.

Рассмотрение дела состоится 5 февраля.

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