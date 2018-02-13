13.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Roshen проиграл «Красному октябрю» в Евросуде дело о карамельках

Суд общей юрисдикции ЕС отклонил жалобу дочернего предприятия «Кондитерской корпорации Roshen» по делу о регистрации под названием «Crabs» карамельного изделия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом говорится в решении суда от 7 февраля.

Как отмечается в документе, 8 октября 2013 года дочернее предприятие «Кондитерская корпорация Roshen» обратилось за защитой международной реестрации управлением интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) относительно торгового знака для «Crabs» в красном, желтом и белом цвете.

Однако, 26 мая 2014 года Московская кондитерская фабрика «Красный октябрь» подала возражения, обосновав свою позицию тем, что есть другой торговый знак, выполненный с использованием красного, черного и белого цветов — «Раковые шейки».

7 октября 2015 жалобу московской фабрики отклонили, обосновав это тем, что «независимо от тождества товара и концептуального сходства изображения раков, визуальные различия и разница в произношении между знаками достаточные для того, чтобы компенсировать сходство, и поэтому не существует вероятности путаницы».

Уже 3 декабря 2015 года «Красный октябрь» подал апелляцию на такое решение. 11 августа 2016 года ее удовлетворили и отказали Roshen в защите международной регистрации в ЕС.

Roshen обратился в суд с просьбой аннулировать решение об удовлетворении апелляции компании «Красный октябрь», однако, в этом ему отказали.