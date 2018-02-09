09.02.2018, Москва, Елена Острякова

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России мстят за Крым и Севастополь в Корее

Травля российских спортсменов-олимпийцев напрямую связана с воссоединением Крыма и России в 2014 году.

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Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил депутат от Севастополя Дмитрий Белик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Истинная причина того, что российские олимпийцы поехали в неполном составе и под нейтральном флагом в том, что нам не могут простить уникальную победу на прекрасно организованной олимпиаде в Сочи и возвращение Крыма в родную гавань. Я, как представитель города Севастополя, отчасти чувствую себя неловко. Но, с другой стороны, я горжусь тем, что живу в великой и сильной стране, которая своих не бросает», — сказал Белик.

Он полагает, что олимпийское движение поставлено под угрозу органом, который должен обеспечивать его ценности – Международным олимпийским комитетов (МОК).

«Запад превратил Олимпиаду в инструмент войны. Мы все знаем, что МОК финансируется транснациональными корпорациями. Поэтому ое выполняет конкретно поставленную задачу. МОК сгнил сверху донизу и в таком виде существовать не может. Это раковая опухоль, которая рано или поздно будет вырезана, а на ее месте появится здоровый организм», — сказал Белик.

Он призвал не признавать результатов командного первенства на Олимпиаде.