16.01.2018, Москва, Елена Острякова

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России помогут роботы

Рынок труда в России и в мире в ближайшее время ожидают серьезные изменения, связанные с роботизацией технологических процессов.

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Об этом сегодня, выступая на Гайдаровском форуме, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Уже сейчас очевидно, насколько современные технологии трансформируют рынок труда. И это только начало радикальных изменений. Вопрос в том, что будет с главным трендом. Принято считать, что рост безработицы – это прямое и неизбежное следствие автоматизации и роботизации. Так называемые закрывающие технологии – это реальность нынешнего дня», — сказал Медведев.

Однако России, заверил он, безработица не грозит.

«Новые технологии могут помочь справиться с дефицитом трудовых ресурсов в тех странах, где это актуально. В том числе, и в нашей стране. Россия из-за последствий снижения рождаемости в ближайшем будущем будет испытывать проблемы с трудовыми ресурсами. Роботизация в данном случае может сыграть положительную роль для рынка труда и создать условия для повышения производительности и роста зарплат», — полагает глава правительства.