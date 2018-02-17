17.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Киев, Мнение, Общество, Политика, Россия, Украина

России предложили «закрыть лавочку» для русофобов на своей территории


Россия должна закрыть украинский культурный центр в Москве и перестать пускать на свою территорию русофобски настроенных украинских культурных деятелей.

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Таким мнением поделился с «ПолитНавигатором» политолог Олег Бондаренко, комментируя последнюю атаку наци-радикалов на Россотрудничество в Киеве.

«Это отвратительная, но регулярная практика — с одной стороны активно высказываться и выступать против России, а потом приезжать в Москву или Питер, давать концерты, выступать и так далее. Нужно всю эту лавочку закрыть, чтобы они понимали, что нужно отвечать за свои слова», — заявил Бондаренко.

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