17.02.2018, Киев, Максим Карпенко
|6 100 просмотров
России предложили «закрыть лавочку» для русофобов на своей территории
Россия должна закрыть украинский культурный центр в Москве и перестать пускать на свою территорию русофобски настроенных украинских культурных деятелей.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Таким мнением поделился с «ПолитНавигатором» политолог Олег Бондаренко, комментируя последнюю атаку наци-радикалов на Россотрудничество в Киеве.
«Это отвратительная, но регулярная практика — с одной стороны активно высказываться и выступать против России, а потом приезжать в Москву или Питер, давать концерты, выступать и так далее. Нужно всю эту лавочку закрыть, чтобы они понимали, что нужно отвечать за свои слова», — заявил Бондаренко.
Метки: мнение, Олег Бондаренко
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!Комментарии для сайта Cackle
23:29 17 февраляНесмотря на декоммунизацию, в Киеве торжественно отметили юбилей Щербицкого
22:28 17 февраляТягнибок в шоке: Украинский бизнес продолжает работать с Крымом
22:07 17 февраляПогром представительства Россотрудничества в Киеве санкционирован Порошенко
21:51 17 февраляУкраинские нацисты и Тимошенко формируют фронт для свержения Порошенко
21:24 17 февраляТерриториальные претензии Польши к Украине разрослись до 5 областей
21:09 17 февраляТвоя песенка спета: Гордона объявили «агентом Москвы»
20:53 17 февраляУкраинский план – в топку! Донбассу не нужны миротворцы во главе со шведами
20:39 17 февраляПогромы на Украине будут нарастать
20:19 17 февраляЛавров в Мюнхене обнародовал правду о хунвейбинах Порошенко
19:58 17 февраляВыступление Порошенко в Мюнхене обернулось новым конфузом
19:27 17 февраляПогромщики «Россотрудничества» откликнулись на призыв Порошенко
19:15 17 февраляПозор Порошенко в Мюнхене сменился триумфом Лаврова
18:54 17 февраляЗахарова приперла Тимошенко к стенке: мюнхенский разговор с послом России — не выдумка
18:47 17 февраляБабицкий: Пока нацистская Украина не будет демонтирована, там будут продолжаться игры варваров
18:18 17 февраляВ ДНР ликвидировали двух украинских диверсантов, ещё одного взяли в плен
18:12 17 февраля«Выгребной яме нужна крышка»: как России ответить на атаку киевских нацистов
17:56 17 февраляПисатель: нападение на «Россотрудничество» в Киеве — акт намеренной, но неуправляемой агрессии
17:43 17 февраляНападение на Россотрудничество в Киеве опровергает ложь Порошенко в Мюнхене — политолог
17:38 17 февраляРоссии предложили «закрыть лавочку» для русофобов на своей территории
17:28 17 февраляРоссия должна помочь Украине достигнуть «дна» во всех смыслах — Гаспарян
17:21 17 февраляВоенный эксперт призвал ответить на нападение радикалов в Киеве укреплением ДНР и ЛНР
17:14 17 февраляПолитолог о нападении на «Россотрудничество»: украинская власть в очередной раз умоет руки
15:39 17 февраляНационалисты захватили здание «Россотрудничества» в Киеве и устроили погром
13:48 17 февраляАмериканцы планируют хранить свои ядерные отходы в чернобыльской зоне
13:43 17 февраляКиевский политолог обьяснил, почему отчетами миссии ОБСЕ нельзя давить на Россию
13:35 17 февраляСБУ пыталась завербовать пожилую жительницу ЛНР
12:51 17 февраля«Уже запахло румынской Бессарабией, там до Одессы недалеко»
12:45 17 февраляМайданщики обнаружили новую «зраду»: Сырье на завод в Крыму идёт из Турции
12:35 17 февраляХудожник: Цензура стала нормой жизни на Украине
12:22 17 февраляГрудинин прячется от тюрьмы, – Олег Матвейчев
11:59 17 февраляУкраинский адмирал на четвертом году войны поманил Донбасс пряником
11:44 17 февраляВопреки козням Украины: Крым нарастил турпоток даже в межсезонье
11:17 17 февраляШок в украинском радиоэфире: Крым вернулся в Россию добровольно!
0:42 17 февраляСожрите друг друга: Вятровича заподозрили в работе на Кремль
0:18 17 февраляОбъявился желающий подхватить знамя Саакашвили
23:51 16 февраляУкраина оказалась занозой в заднице Мюнхена
23:16 16 февраляУкраину лишили возможности пиараситься на ЕС и НАТО
22:48 16 февраляУкраиной руководит гроб Бандеры
22:11 16 февраляПропало все: Махание флагом ЕС не помогло Порошенко в Мюнхене
21:47 16 февраляЛяшко грозится «освободить» Кубань от «российских оккупантов»
21:23 16 февраляЛавров на встрече с Климкиным заменил свою коронную фразу улыбкой
21:06 16 февраляВыступление Порошенко в Мюнхене обернулось полным провалом
20:57 16 февраляРоссийская делегация в Мюнхене «обломала» Порошенко и его НАТОвского советника
20:51 16 февраляЮлию Тимошенко застукали с российским послом
20:45 16 февраляУпоротый Климкин сорвал переговоры Нормандской четверки
20:28 16 февраляЯка краина, таки и «мюнхенские речи»
20:14 16 февраляПосле статьи в «ПолитНавигаторе» дончане благодарят «Тайгу» даже на улицах
19:55 16 февраляЭкс-глава МИД Украины: Протесты венгров будем игнорировать
19:41 16 февраляОгрызко угрожает ракетами, которые могут долететь до Москвы
19:23 16 февраляУкраинские офицеры потеряли честь и совесть
19:13 16 февраляЛНР отвергла идею о 20 тысячах «миротворцев» во главе со шведами
19:00 16 февраляПорошенко проигрывает России из-за жадности, лени и украинской мовы
18:51 16 февраляУкраинской «морской державе» — конец
18:41 16 февраляПорошенко сбежит в Израиль, остальных схватят
17:58 16 февраляПольские силовики начали охоту на бандеровцев
22:28 17 февраляТягнибок в шоке: Украинский бизнес продолжает работать с Крымом
12:45 17 февраляМайданщики обнаружили новую «зраду»: Сырье на завод в Крыму идёт из Турции
12:22 17 февраляГрудинин прячется от тюрьмы, – Олег Матвейчев
11:44 17 февраляВопреки козням Украины: Крым нарастил турпоток даже в межсезонье
11:17 17 февраляШок в украинском радиоэфире: Крым вернулся в Россию добровольно!
18:51 16 февраляУкраинской «морской державе» — конец
15:06 16 февраляТурчинова уличили во лжи: военные были готовы бороться за украинский Крым, но Киев не отдал приказ
11:23 16 февраляНа Украине жалуются, что русские вчистую переиграли американскую разведку
11:22 16 февраляУкраинскому диверсанту в Крыму дали шесть с половиной лет
23:14 15 февраляЧто творят «оккупанты»: Строительство нового главного аэропорта Крыма вышло на финишную прямую
17:47 15 февраляТурчинов заявил, что в сдаче Крыма виноват «предатель Янукович»
15:35 15 февраляСовбез Украины раскрыл сведения о десантной операции против Крыма
15:21 15 февраляЧлен украинского Совбеза: Путин сделал нам предложение как последним лохам
14:54 15 февраляУкраина планирует использовать Крымский мост для похода на Кубань
14:27 15 февраля«Сука, на колени!» — генерал ВСУ заявил, что был избит «жирными русскими десантниками с битами»
12:46 15 февраляУкраинский генерал в потере Крыма винит… Сочинскую олимпиаду
11:41 15 февраляВ ЕС предложили Киеву и Москве самим решить вопрос Крыма
9:42 15 февраляУкраина смирилась с потерей Крыма и Донбасса
1:23 15 февраляАнгличане запустили фальшивку о «подвиге» против Черноморского флота
23:10 14 февраляНас ненавидит Минстець! «ПолитНавигатору» — четыре года
16:20 14 февраляРоссийский перебежчик на суде в Киеве подтвердил, что Украина сама отказалась бороться за Крым
14:26 14 февраляВертолет Путина совершил жесткую посадку — показания предателя, бежавшего на Украину
11:20 14 февраляДень Валентина в Крыму признали нетрадиционным
0:03 14 февраляПогребинский: Украинский кризис начался не с Крыма, а с беспредела майданщиков
11:29 13 февраляСоратники лидера «Русского блока» вышли на одиночные пикеты
11:28 13 февраляЦифровой прорыв Крыма
0:11 13 февраляО бедных украинских диверсантах замолвите слово
23:03 12 февраля«Это плевок в лицо Украины!» — Янина Соколовская устроила антироссийскую истерику
14:56 12 февраляУкраинские шпионы в Крыму работают на подхвате у ЦРУ
13:30 12 февраляФСБ оказалась на высоте
13:13 12 февраляВ Крыму провалился очередной украинский шпион
20:11 11 февраляРоссия нанесла в Крыму упреждающий удар
10:33 11 февраляНа киевском ТВ уже обсуждают окончательный развал Украины
14:03 10 февраляЛьвовский телеведущий: Крым и Донбасс не нужны Украине
13:46 10 февраля«Украинство в Крыму будет всегда в жалком положении, меджлисовцы не вернутся»
20:16 9 февраляРоссии мстят за Крым и Севастополь в Корее
14:18 9 февраляЭкс-боевик АТО: В такую Украину Крым и Донбасс возвращать нельзя
10:55 9 февраляКрымская действительность порвала шаблоны западной пропаганды
10:36 9 февраляГордон продолжает разоблачать бывших соратников по Майдану
10:25 9 февраляВ Киеве признали, что от Крыма отказались добровольно
9:46 9 февраляВ Германии шокировали Киев новым предложением по Крыму
9:16 9 февраляВсплыла очередная зрада Турчинова
22:12 8 февраляВ Германии предложили открыть прямое авиасообщение с российским Крымом
21:37 8 февраляНемецкий депутат: В Крыму нет никакой «российской оккупации»
20:37 8 февраляВ Раде решили поговорить о «незаконных раскопках в Крыму». Шухевич — против
15:54 8 февраляПравительство Севастополя заплатит Петру Порошенко
10:40 8 февраляСуд над Януковичем неожиданно превратился в сбор доказательств по обвинению майданщиков
10:03 8 февраляУкраинский военачальник жалуется, что ему не дали бомбить Крым
9:56 8 февраляВ Киеве ошарашены массовым переходом украинских моряков на сторону РФ
16:58 7 февраляУ морпехов Черноморского флота — учения по борьбе с вражескими ДРГ
14:18 7 февраляВ Раде запугивают журналистов, которые хотят приехать в Крым на выборы
13:22 7 февраляНа Украине паника: Запад не сможет проигнорировать голосование Путина в Крыму
13:15 7 февраляЯценюк в США обсуждает, как сорвать выборы в российском Крыму
11:00 7 февраляНа Украине новый скандал — всплыл документ о причинах позорного бегства ВСУ из Крыма
10:51 7 февраляМорду уже не бьют. Польский политолог безнаказанно оскорбил крымчан на федеральном канале
22:07 17 февраляПогром представительства Россотрудничества в Киеве санкционирован Порошенко
20:53 17 февраляУкраинский план – в топку! Донбассу не нужны миротворцы во главе со шведами
20:39 17 февраляПогромы на Украине будут нарастать
18:18 17 февраляВ ДНР ликвидировали двух украинских диверсантов, ещё одного взяли в плен
13:43 17 февраляКиевский политолог обьяснил, почему отчетами миссии ОБСЕ нельзя давить на Россию
13:35 17 февраляСБУ пыталась завербовать пожилую жительницу ЛНР
11:59 17 февраляУкраинский адмирал на четвертом году войны поманил Донбасс пряником
21:23 16 февраляЛавров на встрече с Климкиным заменил свою коронную фразу улыбкой
20:57 16 февраляРоссийская делегация в Мюнхене «обломала» Порошенко и его НАТОвского советника
20:51 16 февраляЮлию Тимошенко застукали с российским послом
20:45 16 февраляУпоротый Климкин сорвал переговоры Нормандской четверки
20:14 16 февраляПосле статьи в «ПолитНавигаторе» дончане благодарят «Тайгу» даже на улицах
19:23 16 февраляУкраинские офицеры потеряли честь и совесть
19:13 16 февраляЛНР отвергла идею о 20 тысячах «миротворцев» во главе со шведами
16:25 16 февраляВладислав Дейнего: штаб «АТО» подтвердил подготовку Украины к началу наступления на Донбасс
16:04 16 февраляИз Киева на Донбасс направили спецгруппы по ликвидации неподконтрольных ВСУ лидеров добробатов
15:16 16 февраляМиссия ОБСЕ заметила, что ВСУ самовольно заняли поселок на Луганщине
14:56 16 февраляМиссия ОБСЕ подтвердила: под предлогом ремонта завода, ВСУ оборудуют новые позиции
14:48 16 февраляВ Киеве хвалятся: «Киборги» взяли абсолютный рекорд по кассе в украинском кинопрокате
13:40 16 февраляВСУ обстреляли шахту в Горловке на Донбассе
12:28 16 февраляПоловина закарпатских студентов отказалась ехать в Мариуполь – «там война и ездят БТРы»
11:28 16 февраляШахтёры Донбасса идут за зарплатой в Киев
10:53 16 февраляУкраина планирует «дипломатической техникой» развалить Минские соглашения
23:06 15 февраляУкраина сорвала переговоры по новому обмену пленными
22:44 15 февраляБеглый либерал Бабченко: Отделяться может Шотландия, но не Донбасс
18:40 15 февраляВ ДНР прокомментировали расстрел солдатами ВСУ четырёх украинских морпехов
18:35 15 февраляМИД РФ возложил ответственность за ситуацию в Донбассе на Украину
16:42 15 февраляНа Луганщине украинские спецслужбы воюют с представителями общественных движений
16:25 15 февраляТаруту «угостили» «коктейлем Молотова» после отказа поддержать Хорватский сценарий
15:40 15 февраляВ Киеве уже хотят напрямую договариваться с Донбассом
15:31 15 февраляГипотетическое возвращение Донбасса смертельно опасно для украинских националистов
14:36 15 февраляНикто на Украине не допустит возвращения Донбасса до выборов
14:09 15 февраляВ тылу ВСУ вспыхнул шахтерский бунт
13:59 15 февраляЮлии Тимошенко выдвинуто обвинение в работе на Кремль
13:09 15 февраляПлохие новости для Киева: У ЛДНР появилось высокоточное оружие
12:24 15 февраляЗапад пытается прощупать пределы гибкости России
12:10 15 февраляОружейники ДНР удивили новой разработкой
11:52 15 февраляШокирующие подробности обстрела ВСУ школы-интерната
11:25 15 февраляУкраинский снайпер в очередной раз похвастался убийством человека
11:19 15 февраляВ Брянке с ужасом вспоминают зверства «Айдара»
10:49 15 февраляПорошенко пытается втиснуться между Сурковым и Волкером
9:42 15 февраляУкраина смирилась с потерей Крыма и Донбасса
23:10 14 февраляНас ненавидит Минстець! «ПолитНавигатору» — четыре года
22:52 14 февраляКлимкину устроят взбучку в Минске
20:22 14 февраляПитерская полиция хочет выдать волонтера ДНР из партии Лимонова на расправу Украине
20:12 14 февраляВ переговорном процессе Киев никого не слышит, кроме себя — позиция представителей ДНР
19:51 14 февраляМИД ДНР: Киев сознательно тормозит переговорный процесс и накаляет переговорную ситуацию
15:47 14 февраляНа Донбассе ВСУ минируют территории вокруг посёлков
15:18 14 февраляВ Донбассе ВСУ нанесли удар по школе с детьми
14:44 14 февраляВ новом году ВСУ начали обострять ситуацию в Донбассе
14:01 14 февраляТука признал, что миротворцы ООН не будут воевать за Украину в Донбассе
11:54 14 февраляВерховная Рада не позволит миротворцам зайти в Донбасс
10:03 14 февраляВ Transparency International Ukraine признали, что жители ЛДНР шли в ополчение добровольно
9:33 14 февраляСавченко заявила, что больше не пойдет как баран на бойню
0:40 14 февраляЭксперт ООН: Процесс введения миротворцев в Донбасс растянется на долгие годы
23:29 17 февраляНесмотря на декоммунизацию, в Киеве торжественно отметили юбилей Щербицкого
22:28 17 февраляТягнибок в шоке: Украинский бизнес продолжает работать с Крымом
22:07 17 февраляПогром представительства Россотрудничества в Киеве санкционирован Порошенко
21:51 17 февраляУкраинские нацисты и Тимошенко формируют фронт для свержения Порошенко
21:24 17 февраляТерриториальные претензии Польши к Украине разрослись до 5 областей
21:09 17 февраляТвоя песенка спета: Гордона объявили «агентом Москвы»
20:53 17 февраляУкраинский план – в топку! Донбассу не нужны миротворцы во главе со шведами
20:39 17 февраляПогромы на Украине будут нарастать
20:19 17 февраляЛавров в Мюнхене обнародовал правду о хунвейбинах Порошенко
19:58 17 февраляВыступление Порошенко в Мюнхене обернулось новым конфузом
19:27 17 февраляПогромщики «Россотрудничества» откликнулись на призыв Порошенко
19:15 17 февраляПозор Порошенко в Мюнхене сменился триумфом Лаврова
18:54 17 февраляЗахарова приперла Тимошенко к стенке: мюнхенский разговор с послом России — не выдумка
18:47 17 февраляБабицкий: Пока нацистская Украина не будет демонтирована, там будут продолжаться игры варваров
18:18 17 февраляВ ДНР ликвидировали двух украинских диверсантов, ещё одного взяли в плен
18:12 17 февраля«Выгребной яме нужна крышка»: как России ответить на атаку киевских нацистов
17:56 17 февраляПисатель: нападение на «Россотрудничество» в Киеве — акт намеренной, но неуправляемой агрессии
17:43 17 февраляНападение на Россотрудничество в Киеве опровергает ложь Порошенко в Мюнхене — политолог
17:38 17 февраляРоссии предложили «закрыть лавочку» для русофобов на своей территории
17:28 17 февраляРоссия должна помочь Украине достигнуть «дна» во всех смыслах — Гаспарян
17:21 17 февраляВоенный эксперт призвал ответить на нападение радикалов в Киеве укреплением ДНР и ЛНР
17:14 17 февраляПолитолог о нападении на «Россотрудничество»: украинская власть в очередной раз умоет руки
15:39 17 февраляНационалисты захватили здание «Россотрудничества» в Киеве и устроили погром
13:48 17 февраляАмериканцы планируют хранить свои ядерные отходы в чернобыльской зоне
13:43 17 февраляКиевский политолог обьяснил, почему отчетами миссии ОБСЕ нельзя давить на Россию
13:35 17 февраляСБУ пыталась завербовать пожилую жительницу ЛНР
12:51 17 февраля«Уже запахло румынской Бессарабией, там до Одессы недалеко»
12:45 17 февраляМайданщики обнаружили новую «зраду»: Сырье на завод в Крыму идёт из Турции
12:35 17 февраляХудожник: Цензура стала нормой жизни на Украине
12:22 17 февраляГрудинин прячется от тюрьмы, – Олег Матвейчев
11:59 17 февраляУкраинский адмирал на четвертом году войны поманил Донбасс пряником
11:17 17 февраляШок в украинском радиоэфире: Крым вернулся в Россию добровольно!
0:42 17 февраляСожрите друг друга: Вятровича заподозрили в работе на Кремль
0:18 17 февраляОбъявился желающий подхватить знамя Саакашвили
23:51 16 февраляУкраина оказалась занозой в заднице Мюнхена
23:16 16 февраляУкраину лишили возможности пиараситься на ЕС и НАТО
22:48 16 февраляУкраиной руководит гроб Бандеры
22:11 16 февраляПропало все: Махание флагом ЕС не помогло Порошенко в Мюнхене
21:47 16 февраляЛяшко грозится «освободить» Кубань от «российских оккупантов»
21:23 16 февраляЛавров на встрече с Климкиным заменил свою коронную фразу улыбкой
21:06 16 февраляВыступление Порошенко в Мюнхене обернулось полным провалом
20:57 16 февраляРоссийская делегация в Мюнхене «обломала» Порошенко и его НАТОвского советника
20:51 16 февраляЮлию Тимошенко застукали с российским послом
20:45 16 февраляУпоротый Климкин сорвал переговоры Нормандской четверки
20:28 16 февраляЯка краина, таки и «мюнхенские речи»
19:55 16 февраляЭкс-глава МИД Украины: Протесты венгров будем игнорировать
19:41 16 февраляОгрызко угрожает ракетами, которые могут долететь до Москвы
19:23 16 февраляУкраинские офицеры потеряли честь и совесть
19:13 16 февраляЛНР отвергла идею о 20 тысячах «миротворцев» во главе со шведами
19:00 16 февраляПорошенко проигрывает России из-за жадности, лени и украинской мовы
18:51 16 февраляУкраинской «морской державе» — конец
18:41 16 февраляПорошенко сбежит в Израиль, остальных схватят
17:58 16 февраляПольские силовики начали охоту на бандеровцев
17:48 16 февраляБоевик «Айдара»: Готовиться к свержению Порошенко и отпору всем соседям Украины!
17:35 16 февраляХарьков: приказано забыть о плюрализме
22:28 17 февраляТягнибок в шоке: Украинский бизнес продолжает работать с Крымом
20:39 17 февраляПогромы на Украине будут нарастать
19:58 17 февраляВыступление Порошенко в Мюнхене обернулось новым конфузом
19:27 17 февраляПогромщики «Россотрудничества» откликнулись на призыв Порошенко
19:15 17 февраляПозор Порошенко в Мюнхене сменился триумфом Лаврова
18:54 17 февраляЗахарова приперла Тимошенко к стенке: мюнхенский разговор с послом России — не выдумка
18:47 17 февраляБабицкий: Пока нацистская Украина не будет демонтирована, там будут продолжаться игры варваров
18:12 17 февраля«Выгребной яме нужна крышка»: как России ответить на атаку киевских нацистов
17:43 17 февраляНападение на Россотрудничество в Киеве опровергает ложь Порошенко в Мюнхене — политолог
17:38 17 февраляРоссии предложили «закрыть лавочку» для русофобов на своей территории
17:28 17 февраляРоссия должна помочь Украине достигнуть «дна» во всех смыслах — Гаспарян
17:21 17 февраляВоенный эксперт призвал ответить на нападение радикалов в Киеве укреплением ДНР и ЛНР
17:14 17 февраляПолитолог о нападении на «Россотрудничество»: украинская власть в очередной раз умоет руки
15:39 17 февраляНационалисты захватили здание «Россотрудничества» в Киеве и устроили погром
12:45 17 февраляМайданщики обнаружили новую «зраду»: Сырье на завод в Крыму идёт из Турции
12:22 17 февраляГрудинин прячется от тюрьмы, – Олег Матвейчев
11:44 17 февраляВопреки козням Украины: Крым нарастил турпоток даже в межсезонье
11:17 17 февраляШок в украинском радиоэфире: Крым вернулся в Россию добровольно!
21:23 16 февраляЛавров на встрече с Климкиным заменил свою коронную фразу улыбкой
20:57 16 февраляРоссийская делегация в Мюнхене «обломала» Порошенко и его НАТОвского советника
20:51 16 февраляЮлию Тимошенко застукали с российским послом
20:45 16 февраляУпоротый Климкин сорвал переговоры Нормандской четверки
19:41 16 февраляОгрызко угрожает ракетами, которые могут долететь до Москвы
18:51 16 февраляУкраинской «морской державе» — конец
15:39 16 февраляЖириновский: Никаких миротворцев, Украина накануне очередного переворота!
14:42 16 февраляУкраине предложили стать собакой на сене
14:20 16 февраляЖириновский предложил взяться за историю во всемирном масштабе
13:56 16 февраляРоссия лишила Украину макулатуры
13:31 16 февраляВ России думают, как обеспечить медицинской помощью Приднестровье
12:47 16 февраляРоссия борется с Грузией за право лечить абхазов
11:23 16 февраляНа Украине жалуются, что русские вчистую переиграли американскую разведку
11:22 16 февраляУкраинскому диверсанту в Крыму дали шесть с половиной лет
11:12 16 февраляНа канале Порошенко признали, что украинцы с легкостью превращаются в русских
8:46 16 февраляВирус НеПетя повреждает не только компьютеры, и но мозг русофобов
23:14 15 февраляЧто творят «оккупанты»: Строительство нового главного аэропорта Крыма вышло на финишную прямую
20:00 15 февраляВ Польше предрекают «большую войну» Украины с Россией
19:24 15 февраляПольский эксперт вылетел из студии НТВ за коммунизм
19:12 15 февраляРоссия вступилась в ОБСЕ за опального украинского редактора
18:52 15 февраляТурчинов признался, что «Стена» Яценюка не защитит от России
18:35 15 февраляМИД РФ возложил ответственность за ситуацию в Донбассе на Украину
17:47 15 февраляТурчинов заявил, что в сдаче Крыма виноват «предатель Янукович»
16:47 15 февраляРоссия попросила ОБСЕ о защите от украинских националистов
16:20 15 февраляУ Авакова подсчитали, сколько преступлений на Украине совершили граждане России
16:08 15 февраляМИД РФ: под обстрелом США в Сирии погибло не более пяти россиян
15:35 15 февраляСовбез Украины раскрыл сведения о десантной операции против Крыма
15:21 15 февраляЧлен украинского Совбеза: Путин сделал нам предложение как последним лохам
12:46 15 февраляУкраинский генерал в потере Крыма винит… Сочинскую олимпиаду
11:41 15 февраляВ ЕС предложили Киеву и Москве самим решить вопрос Крыма
9:36 15 февраляЧВК Вагнера в Сирии. Ихтаместь, или…
7:54 15 февраляПосле статьи Суркова в Киеве признали Украину отсталым хутором
1:23 15 февраляАнгличане запустили фальшивку о «подвиге» против Черноморского флота
23:10 14 февраляНас ненавидит Минстець! «ПолитНавигатору» — четыре года
20:54 14 февраляРазвитие туризма: по доносу в СБУ в отеле на Прикарпатье запретили трансляцию российского ТВ
20:22 14 февраляПитерская полиция хочет выдать волонтера ДНР из партии Лимонова на расправу Украине
17:16 14 февраляНа Украине запретили отпечатанную в Крыму детскую книгу о кругосветном путешествии
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.