22.02.2018, Москва, Елена Острякова
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Вооруженные силы, Политика, Россия, Украина

Российская армия под Ужгородом — сценарий от Сатановского


После воссоединения с Крымом Россия должна была ввести свои войска на всю территорию Украины. Такое мнение сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» высказал политолог Евгений Сатановский.

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«Единственное, что меня печалит в отношении Крыма, что мы одним махом и все остальное не прибрали. Санкции не были бы хуже, если бы мы сейчас стояли бы в районе Ужгорода. А ситуация на нашей западной границе была бы сильно лучше, не было бы «Правого сектора» и нацификации Украины», — сказал Сатановский.

Он полагает, что сейчас на Украине идет «безмерная и жуткая подготовка к будущей войне» с Россией.

«Идет фашизация молодежи, и мы постепенно накапливаем с той стороны границы нацифицированную молодежь. Гитлеру для того, чтобы сформировать войска СС и гитлерюгент, немного лет понадобилось. На Украине с этим все гораздо дольше и гораздо грустнее», — резюмировал эксперт.

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