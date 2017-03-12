30.12.2017, Донецк, Анастасия Самойлова, Александр Гусар

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Российская армия спасёт Донбасс

Уже в 2018 году конфликт на Донбассе снова перейдёт в горячую фазу, что приведёт к бесчисленным жертвам среди мирного населения. Российская армия не сможет остаться в стороне, и войдёт на Украину с целью спасения её граждан от «западных врагов».

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Таким мнением с корреспондентом «ПолитНавигатора» поделился Рассел Бентли («Техас»), известный американский доброволец, воюющий на стороне ДНР.

Он совершенно уверен, что республики Донбасса не могут быть побеждены, а тот факт, что украинские войска их смогут окружить, и вовсе считает нереальным:

«Они никогда не будут полностью окружены. Да и вообще, в продолжении этой войны нет никакого смысла. По факту, её продолжают украинские националисты и американцы. Но, к сожалению, война продолжится, скоро будет эскалация конфликта. Мы видим, что националисты продолжают провоцировать армии республик и ещё больше обостряют обстановку. Моё личное мнение: скорее всего уже в следующем году американские «хозяева» украинского правительства прикажут им совершить попытку наступления на Донбасс. Когда это произойдёт, погибнет очень много людей. В том числе, мои сослуживцы, находящиеся сейчас на передовой, могут погибнуть. Когда это произойдёт, число смертных случаев увеличится на 50%», – заявляет он.

По его мнению, армия РФ, глядя на геноцид мирного населения, не сможет остаться в стороне:

«Уже через несколько дней, в связи с такой крупной атакой со стороны Украины, в неё войдёт русская армия. Не только в сам Донбасс, но и во всю Украину тоже. Как говорил Рамзан Кадыров, он приведёт своих солдат не в Донбасс, а в Киев. Единственным разумным решением в этой ситуации будет то, что оставшаяся часть адекватных людей на Украине, при помощи народа Донбасса и при активной поддержке РФ, «уничтожат» западных наёмников, олигархов и нацистов, находящихся на Украине от Донбасса до Львова».

«Техас» подчёркивает, что на Донбассе идёт война не между Украиной и Россией, а между нормальными людьми и нацистами.

«Нацисты здесь – некое подобие ИГИЛ: нельзя уповать на их совесть, честь и пытаться хоть как-то достучаться до их совести и человечности. Ты не можешь говорить бешеной собаке не кусаться, ты не можешь говорить ядовитой змее не кусать себя – примерно то же самое складывается и здесь. Именно поэтому есть лишь один способ расправиться с нацистами. Это тоже, что мы уже сделали с ИГИЛ», — говорит он.