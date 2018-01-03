03.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Российская армия сводит на нет усилия Запада — украинский генерал

Введенные Западом антироссийские санкции не окажут существенного влияния на корректировку внешнеполитического курса Москвы.

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Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-глава СБУ, представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы в Минске генерал армии Евгений Марчук.

«Когда же эта свита, затиснутая санкциями, снесет этого короля по фамилии Путин?», — с надеждой поинтересовалась ведущая в студии.

«Ситуация, к большому сожалению, может развиваться для нас в невыгодном направлении. Россия опередила, к сожалению, Запад, не говоря об Украине, порвав много важных международных соглашений, которые обеспечивали баланс и стабильность: вышла из договора по обычным вооруженным силам в Европе, на что никто не обратил внимание, наплевала на Будапештский меморандум, сейчас по ракетам средней и малой дальности американцы поднимают тревогу. Подводные лодки России нащупали огромные натовские кабели с Средиземном море, и есть угроза, что они могут быть повреждены», — сказал Марчук.

Также он утверждает, что Россия фактически превратила свои вооруженные силы во внешнеполитический фактор, чего практически раньше не было, за исключением советского периода. В частности, Марчук обратил внимание на российскую военную операцию в Сирии.

«С одной стороны, санкции серьезно негативно влияют на Россию. С другой стороны, они, как говорится, закусив удила, пошли на сильную динамизацию военного компонента, особенно во внешней политике», — заявил экс-глава СБУ.