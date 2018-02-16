16.02.2018, Москва, Елена Острякова
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Донбасс, НАТО, Политика, Россия, Украина

Российская делегация в Мюнхене «обломала» Порошенко и его НАТОвского советника


Никаких прорывов по теме Донбасса на Мюнхенской конференции по безопасности, открывшейся сегодня, не произойдет, поскольку нет никакого плана, который стороны могли бы обсудить в «нормандском формате».

Об этом сегодня в эфире телеканала «Россия-1» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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«Никакого плана, который может обсуждаться, сегодня не существует. Продолжается обсуждение Минского процесса, больше ничего не существует», — сказал Косачев.

Он опроверг утверждение министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что в Мюнхене будет обсуждаться так называемый «план Расмуссена», озвученный в СМИ накануне, который подразумевает ввод 24 тысяч миротворцев на всю территорию Донбасса во главе со Швецией.

«То, что принято называть планом Расмуссена, это точка зрения одного исследователя, который трудится в фонде, носящем имя Расмуссена. Это не документ НАТО или какой-то страны, а достаточно некачественное описание того, что происходит на юго-востоке Украины. Там просто видно, что человек материалом не владеет, не знает предысторию, не знает, как вырабатывались Минские соглашения, что сейчас там происходит. Там говорится об «оккупированном регионе», — пояснил Косачев.

Андерс Расмуссен – экс-генсек НАТО. Сейчас является советником президента Украины.

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