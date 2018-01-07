07.01.2018

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Российская оборонка и старуха-процентщица

На днях один из крупнейших российских частных банков Альфа-банк через своего первого зампреда совета директоров Сысуева уведомил российское государство и общество, что боится международных санкций и прекращает кредитование и вообще любое сотрудничество с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. «Мы стараемся сократить риски», – объяснил Сысуев. Иначе говоря, «бизнес и ничего личного – нам деньги, вам риски».

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Закономерно, что столь циничное заявление видного деятеля одной из крупнейших ростовщических лавочек не осталось без внимания в вызвало широкий общественный резонанс. С одной стороны, граждане благодарят Альфа-банк за чёткую позицию и обещают в ближайшее время перевести свои кровные сбережения в более порядочное финансовое учреждение, с другой стороны, рассуждают о том, что слишком много развелось на Руси паразитов, любящих рубить бабло, пока никто не мешает, но разворачивающих оглобли, как только запахнет жареным.

Впрочем, прозвучало и «особое мнение». Ярче всех по теме высказалась в соцсетях известная своим неоднократным переобуванием в прыжке болотно-либеральная мадам Мария Баронова: «Ну и прекрасна вот эта отдельная советская вера в то, что все должны всегда отдавать дань оборонке. До последних портков. Ничему людей история не учит».

И в самом деле, к чему России всё это военное железо, если деньги можно потратить на что-нибудь весёлое, да ещё и на баварское останется?

Курирующий российскую оборонку вице-премьер Рогозин, комментируя демарш Сысуева, заявил, что Альфа-банк «действительно просил, но так и не получил разрешения работать со средствами гособоронзаказа».

В общем, общество подталкивают к мысли, что ничего особого не случилось и никто от решения Альфа-банка не пострадал, если только не давать произошедшему этические оценки.

Топ-менеджеры самого Альфа-банка в своих предновогодних интервью изданию Forbes вице-премьеру Рогозину противоречат и сообщают, что сотрудничество с ВПК составляло солидную часть кредитного портфеля банка, а основатель «Альфа-груп» Михаил Фридман со вздохом признался, что банк был вынужден расстаться с оборонными предприятиями из-за боязни попасть под ковровые западные санкции.

Однако, если отмотать время на три года назад, к марту 2015 года, то можно увидеть, что с Альфа-банк вляпался в судебные разбирательства с «Уралвагонзаводом» и его дочками, единственным выжившем в постсоветской России производителем танков. Помнится, в то время заголовки статей в СМИ пестрели названиями, вроде «Армата под угрозой».

Если исходить из материалов дела о попытке банкротства УВЗ и структурированных с ним предприятий, а также саморазоблачение Фридмана на страницах Forbes, заявившего, что Альфа-банк является налоговым резидентом Великобритании, то жалеть-то особо не о чем.

Просто потому, что нерезиденты не должны иметь права участвовать в кредитовании предприятий ОПК.

Острый конфликт между УВЗ и Альфа-банком разгорелся 3 года назад после того, как банк потребовал досрочного погашения долга из-за просрочки кредитов предприятий корпорации и инициировал судебные разбирательства. Тогда УВЗ пригрозил Альфа-банку закрыть все счета в банке. В мае 2016 года суд арестовал 523,5 млн руб. на счетах УВЗ в рамках второго иска банка к корпорации, но затем удовлетворил иск УВЗ и снял арест. В ходе судебных слушаний было установлено, что имущественные интересы банка не пострадали, а просрочка была незначительной.

УВЗ, как критически важное для обороны страны предприятие, имел право на получение государственных гарантий на сумму в 75 млрд руб., но только не в случае объявления его банкротом. Понятное дело, что обанкротить сам УВЗ у шайки Фридмана была кишка тонка, но фокус состоял в «наезде» на его дочерние производства ОАО «ЧТЗ-Уралтрак» и ООО «Технопарк «Тракторозаводский», являвшиеся волею уродской чубайсовской приватизации частными предприятиями, без которых УВЗ не мог толком выполнять гособоронзаказ и выплачивать долги по кредитам.

Очевидно, в Альфа-банке эти нюансы прекрасно знали и лезли из шкуры вон, делая кому-то приятное за пределами России. В отличие от Альфы другие кредиторы (из которых крупнейшим являлся Сбербанк) отозвали свои иски и отказались добиваться банкротства структур УВЗ.

Кстати, убытки и просрочки УВЗ и его дочек ОАО «ЧТЗ-Уралтрак» и ООО «Технопарк «Тракторозаводский» в 2015 году были связаны с незаконными международными санкциями, а руководство Альфа-банка, прекрасно знавшее и об уникальности предприятия, и о госгарантиях, усиливало давление, занимаясь шантажом и выкручиванием рук отечественным танкостроителям.

По-видимому, в этом и кроется ответ на фразу Рогозина об отсутствии Альфа-банка в списке партнёров российского ОПК. Можно подумать, Фридман и Ко делают одолжение нашей оборонке своим финансовым участием. Во всех индустриально развитых странах допуск в сферу оборонной промышленности – это огромная честь, стабильный доход и показатель надёжности банка, а не наоборот. На место Альфы найдётся много охотников.

Впрочем, не только Альфа-банк устраивал подлянки отечественному производителю. Крупнейший российский оператор АО Первая грузовая компания отказался от покупки вагонов у концерна Ростех в связи объявленными против него санкциями.

Все эти сигналы должны заставить российские власти крепко задуматься и сделать соответствующие оргвыводамы. Дело не просто в кредитных вымогательствах или отказе купить отечественные вагоны. Речь идёт о гнилой игре и без того социально безответственного российского бизнеса против суверенитета страны.

С другой стороны, сложно обвинять в нарушении суверенитета России одних только частников, для которых поклонение золотому тельцу является смыслом жизни и родина там, где хранятся деньги и задница в тепле. Без всяких сомнений Альфа-груп и АО Первая грузовая берут пример со Сбербанка, ВТБ, мобильных операторов и других российских компаний, вот уже почти 4 года как отказывающихся войти в российский Крым со ссылками на санкции. Только идут немножечко дальше. Дурной пример заразителен.

По данным портала банковской аналитики у Альфы налицо негативный прогноз, вызванный ухудшением достаточности капитала и, как следствие, падением надёжности. Лондонскую группу ельцинских барыг удерживают на плаву серьёзные российские активы, среди которых сотовый оператор Билайн, торговые сети Пятерочка, Перекресток и Карусель, Альфа-Страхование, инфраструктурный Росводоканал и еще около 30 компаний. Не говоря уже о том, что с Альфа-банком сотрудничает огромное количество предприятий по всей России.

По сути, санкции высветили, что экономика России расколота надвое – на глобалистскую и национально ориентированную. Причём первая остаётся мироедом и лимфососом для откачки российских капиталов на Запад, исповедующей правило «когда хорошо, то все мы патриоты, но в случае санкций табачок врозь», тогда как вторая экономика рвёт жилы ради страны, испытывая вместе с народом все выпавшие тяготы и лишения.

Власти России не могут или не хотят передела несправедливой «прихватизации» 90-х, опасаясь серьёзных потрясений для страны. Но последние 4 года показали серьёзный имущественный и идеологический раскол, который чреват мощными потрясениями в будущем, если и дальше пускать дело на самотёк. Кто мешает расставить приоритеты и использовать против циничных деляг те же рыночные механизмы, поощряя своих и держа в чёрном теле глобалистский сектор? Пусть попробуют из Лондона высосать хотя бы часть того, что украли у России.