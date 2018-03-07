07.03.2018, Москва, Елена Острякова

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Российская политика на украинском направлении становится более решительной — Погребинский

США находятся под впечатлением от последних выступлений президента РФ Владимира Путина и не решатся дать украинским властям карт-бланш эскалацию конфликта в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

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«Мне кажется, что они не могут принять решение без разрешения старших товарищей. А им надо сейчас осмыслить послание Путина к Федеральному собранию. И команды идти в бой украинские руководители не получат. По крайней мере, до выборов ничего не будет», — сказал Погребинский.

По его мнению, после выборов все будет зависеть от «наступательности российской позиции».

«Она набрала такие темпы после выступления Путина. Потом эта история со вторым фронтом — с «Нафтогазом». Что дальше ожидать, трудно сказать, но похоже, позиция политики начинает меняться в сторону большей решительности, чего и ожидали, в том числе, здесь на Украине», — полагает Погребинский