07.03.2018, Москва, Елена Острякова
  2 334 просмотров
Политика, Россия, США, Украина

Российская политика на украинском направлении становится более решительной — Погребинский


США находятся под впечатлением от последних выступлений президента РФ Владимира Путина и не решатся дать украинским властям карт-бланш эскалацию конфликта в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Мне кажется, что они не могут принять решение без разрешения старших товарищей. А им надо сейчас осмыслить послание Путина к Федеральному собранию. И команды идти в бой украинские руководители не получат. По крайней мере, до выборов ничего не будет», — сказал Погребинский.

По его мнению, после выборов все будет зависеть от «наступательности российской позиции».

«Она набрала такие темпы после выступления Путина. Потом эта история со вторым фронтом — с «Нафтогазом». Что дальше ожидать, трудно сказать, но похоже, позиция политики начинает меняться в сторону большей решительности, чего и ожидали, в том числе, здесь на Украине», — полагает Погребинский

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть