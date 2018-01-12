12.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Российская прокуратура занялась фильмами, пропагандирующими боевиков «АТО»

Российская прокуратура проводит экспертизу фильма о боевиках украинского националистического батальона «Айдар», получившего приз на фестивале «Артдокфест» в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко, комментируя итоги его обращения в правоохранительные органы в отношении представленных на «Артдокфесте-2017» видеоматериалов.

Напомним, скандальный фильм «Война ради Мира» был снял с показа по требованию прокуратуры. В отношении фильма «Полёт пули», также удостоившегося спецприза на фестивале, в настоящее время проводится психолого-лингвистическая экспертиза.

В официальном ответе из прокуратуры города Москвы говорится, что в украинском документальном фильме «Война ради Мира» «может пропагандироваться деятельность экстремистской организации «Правый сектор», её символика, а также иные материалы экстремистской направленности. В связи с этим прокуратурой города 28.11.2017 направлены предостережения о недопустимости нарушения закона организаторам кинофестиваля – Президенту АНО «Премия Лавр» Манскому В.В. и генеральному директору ООО «Каро Фильм Менеджмент» Кокберну Д.С».

Несмотря на то, что организаторы кинофестиваля всё-таки сняли с показа этот фильм, другой «шедевр» украинской пропаганды – «Полёт пули» – всё-таки показали.

Видео представляет собой полтора часа «живого эфира» из подвала, в который украинские националисты из отряда «Айдар» привели пленного.

«Дело даже не в том, покажут в конце, как его убивают или нет. Ведь если этот человек, защищающий свою семью, свой язык, и останется жив, это будет скорее случайность. Подобные «произведения» нужно рассматривать скорее как вещественное доказательство тех страшных пыток и издевательств, которые терпят русские в Донбассе. А давать за «это» призы – верх кощунства и демонстрация полного неуважения и малодушия по отношению к людям, отстаивающим сегодня принципы всего Русского мира, в том числе и нас с вами», – утверждает Андрей Козенко.

Депутат выразил надежду на то, что после тщательной проверки, которая продлится до июля 2018 года, к авторам и организаторам показа будут применены самые строгие меры ответственности.