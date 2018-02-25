25.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Российские либералы ввели запрет на георгиевскую ленту из-за Украины

Один из участников марша памяти Бориса Немцова в Москве не давал сегодня работать телеоператору с георгиевской лентой на одежде. Инцидент произошел на Замоскворецком мосту, где участники шествия возлагали цветы к месту гибели оппозиционного политика.

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Молодой человек, представившийся безработным Даниилом, закрывал объектив оператору, у которого к одежде была прикреплена георгиевская лента, и повторял: «уходите отсюда».

«Эта лента убила Бориса. С этой лентой так называемые добровольцы ехали на Украину убивать», — объяснил Даниил свои действия.

Всего в марше приняло участие по разным оценкам от 4,5 до 7,5 тысяч человек. Впереди колонны, прошедшей по бульварам была растяжка: «Возмездие неизбежно. Не забудем, не простим». Участники марша несли флаги партий «Яблоко» и «Парнас». Они скандировали: «Россия без Путина» и «Путин, уходи».

Акции памяти Бориса Немцова прошли и в других городах России. Самыми многочисленными они были в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Казани. Там собралось 250, 200 и 100 человек соответственно. В других городах на акции вышли менее ста человек.