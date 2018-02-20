20.02.2018, Киев, Елена Острякова

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Российские олигархи смогут принять участие в украинской приватизации под видом кипрских оффшоров

Закон о приватизации, который находится сейчас на подписи у президента Украины, позволит распродать последнее госимущество за бесценок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил экс-глава Фонда госимущества Украины Александр Бондарь.

«Я не поверю, что государство будет продавать на таких условиях имущество зарубежным инвесторам, не принимая в этом участия. Нереально так переживать за инвесторов. Переживание идет за самих себя, чтобы приобрести украинскую собственность за бесценок, чтоб это невозможно было опротестовать, и чтобы никто не нес за это ответственности», — сказал Бондарь.

Он не верит в то, что в приватизации примут участие иностранные инвесторы.

«Никаких иностранных инвесторов не будет. Все инвесторы будут с республики Кипр, как и раньше. Кто за ними будет стоять, известно заранее», — сказал Бондарь.

Он также высказал опасение, что среди приобретателей украинского госимущества будут российские олигархи. По его мнению, этому будет способствовать то, что в закон о приватизации внесена норма об «английском праве».

«Кипрский оффшор покупает наше предприятие по новому закону. Этот оффшор покупает российская компания. Как опротестовать продажу российской компании нашего стратегического объекта, если нужно обращаться в лондонский суд? Там дело может разглядываться очень долго, стоит это дорого. А через три года возвращать в государственную собственность нельзя», — объяснил схему Бондарь.