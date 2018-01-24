24.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Колониальная демократия, Мнение, Общество, Политика, Россия, Украина

Российские олигархи выстроились в очередь за гражданством Мальты


Российские олигархи не уверены в своем будущем и стремятся покинуть страну.

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Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил известный режиссер и депутат-коммунист Владимир Бортко, передает корреспондент «Политнавигатора».

«Коммунистов всегда ругали за очереди. Сейчас тоже очередь: 730 российских олигархов стоят за получением мальтийского гражданства. Потому что там можно 5% налогов платить. Так у нас тоже немного – 13%. Что за страсть – покинуть нашу многострадальную Родину? Эти ворюги чувствуют, что здесь у них все непрочно, а жить-то хочется, поэтому они бегут туда, как крысы», — сказал Бортко.

Режиссер уверен, что «кроме социализма ничто страны не скрепит».

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