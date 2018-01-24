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Российские олигархи выстроились в очередь за гражданством Мальты
Российские олигархи не уверены в своем будущем и стремятся покинуть страну.
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Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил известный режиссер и депутат-коммунист Владимир Бортко, передает корреспондент «Политнавигатора».
«Коммунистов всегда ругали за очереди. Сейчас тоже очередь: 730 российских олигархов стоят за получением мальтийского гражданства. Потому что там можно 5% налогов платить. Так у нас тоже немного – 13%. Что за страсть – покинуть нашу многострадальную Родину? Эти ворюги чувствуют, что здесь у них все непрочно, а жить-то хочется, поэтому они бегут туда, как крысы», — сказал Бортко.
Режиссер уверен, что «кроме социализма ничто страны не скрепит».
Метки: Владимир Бортко, гражданство Мальты, российские олигархи
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