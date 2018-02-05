05.02.2018, Москва, Елена Острякова

6 652 просмотров

Российский эксперт рассказал, какой будет война с Украиной

Агентство по внешней оборонной политике США начало оценку военной инфраструктуры Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил член президиума Совета по внешней оборонной политике РФ Александр Лосев.

«Оно проводит оценку размещения своих баз, возможности снабжения продуктами, одеждой, питьевой водой. Украина уже рассматривается как площадка для размещения сил для давления на Россию», — сказал Лосев.

Он также опроверг утверждения тех украинских экспертов, которые уверяли, что американские противотанковые комплексы «Джавелин» будут использоваться не на Донбассе, а для укрепления обороноспособности Украины протии России.

«Комплексы «Джавелин» бесполезны против российской армии. Российская армия в Сирии уже показала, что она армия 21-го века. Не будет никаких танковых колонн. Война будет вестись одновременно на всей территории от западной границы до восточной, во всех средах: на суше, в воздухе и в космосе. Ударам будет подвергнута вся инфраструктура, включая мосты, дата-центры, узлы связи и так далее», — сказал Лосев.