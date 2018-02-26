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Российский Крым готовит громкий судебный процесс против бандеровской Украины
Украинский адвокат, представляющий интересы главы Крыма Сергея Аксенова, депутата Госдумы Натальи Поклонской и спикера Госсовета РК Владимира Константинова, собирает материал и готовит иск в суд против украинского Нацсовета по телевидению и радиовещанию. Об этом в эфире 5 канала заявил член Нацсовета Сергей Костинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По его словам, причиной иска стал запрет на трансляцию 80-ти российских телеканалов на Украине.
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«80 российских телеканалов, которые работали до 14-го года в Украине, их вещание ограничено. Я хочу сказать, что сегодня работает украинский адвокат, который представляет интересы госпожи Поклонской, Аксенова, Константинова, и они собирают правовые основания, из-за которых мы ограничили вещание этих российских каналов. Причем, через нарушение украинского законодательства и европейской Конвенции о трансграничном телевидении. Я так понимаю, что они будут еще с нами судиться», — заявил Костинский.
Метки: Наталья Поклонская, Сергей Аксенов, Сергей Костинский
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