10.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Российский политолог обьяснил, почему у Москвы связаны руки на Украине

Нестабильность на Украине вызвана тем, что ее делят несколько групп влияния из США.

Об этом в эфире радио «Вести ФМ» заявил политолог Алексей Мухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Группировки в Киеве контролируются разными группами в Вашингтоне, которые тоже между собой не могут договориться. Именно поэтому на Украине постоянные конфликты. Все как-то нескоординировано. Я за этим вижу отсутствие единого центра управления», — сказал Мухин.

Россия при этом, утверждает эксперт, сознательно не пользуется своей, на первый взгляд, выгодной позицией в украинском раздрае.

«Мы этим не пользуемся, потому что у нас руки связаны. Дернемся – на нас навесят всех собак. Я так понимаю, что мы ждем глобального раскола между США и Европой, надеемся на раскол Если мы будем вести себя агрессивно, как нас вынуждают делать, мы консолидируем против себя Запад и ориентированных на них азиатов. Нам этого не надо. Мы правильно поступаем: тигры в долине борются, обезьяна на холме кушает банан», — сказал Мухин.