 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
10.01.2018, Москва, Елена Острякова
  6 454 просмотров
Киев, Колониальная демократия, Мнение, Общество, Политика, Россия, США, Украина

Российский политолог обьяснил, почему у Москвы связаны руки на Украине


Нестабильность на Украине вызвана тем, что ее делят несколько групп влияния из США.
Об этом в эфире радио «Вести ФМ» заявил политолог Алексей Мухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

«Группировки в Киеве контролируются разными группами в Вашингтоне, которые тоже между собой не могут договориться. Именно поэтому на Украине постоянные конфликты. Все как-то нескоординировано. Я за этим вижу отсутствие единого центра управления», — сказал Мухин.

Россия при этом, утверждает эксперт,  сознательно не пользуется своей, на первый взгляд, выгодной позицией в украинском раздрае.

«Мы этим не пользуемся, потому что у нас руки связаны. Дернемся – на нас навесят всех собак. Я так понимаю, что мы ждем глобального раскола между США и Европой, надеемся на раскол Если мы будем вести себя агрессивно, как нас вынуждают делать, мы консолидируем против себя Запад и ориентированных на них азиатов. Нам этого не надо. Мы правильно поступаем: тигры в долине борются, обезьяна на холме кушает банан», — сказал Мухин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть