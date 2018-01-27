27.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Российский сенатор обвинил украинский МИД в плагиате

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев увидел литературные заимствования в заявлении Украинского МИД по поводу введения Сеймом Польши уголовной ответственности за бандеровскую идеологию.

Украинское внешнеполитическое ведомство посетовало, что «трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться».

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«Ай, молодцы! Чувствуется школа. И прямые заимствования из наших МИДовских заявлений про ту же Украину. Или самим можно, другим нельзя? Вот бы на себя, любимых, хоть раз киевским пропагандистам, сочиняющим антироссийскую «историю Украины», в зеркало заглянуть-посмотреть!» — написал Косачев на своей странице в «Фейсбуке».

Сейм Польши в пятницу принял пакет поправок в закон об Институте национальной памяти, которые в числе прочего вводят уголовную ответственность за отрицание Волынской резни и пропаганду бандеровской идеологии.

Согласно закону, тот, кто «публично вопреки фактам отрицает» перечисленные в нем преступления, «подлежит штрафу либо наказанию в виде лишения свободы на срок до 3 лет».