24.01.2018, Москва, Елена Острякова

4 264 просмотров

Российский сенатор спутал украинскую депутатку с уборщицей в ПАСЕ

Сенатор Константин Косачев опроверг утверждение украинского нардепа Марии Ионовой, ранее заявившей в своем блоге, будто бы в ПАСЕ вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой ответил на ее приветствие «Слава Украине!».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Я там был. Какая-то дама, которую мы с Толстым приняли за обслуживающий персонал, потому что не очень здорово выглядела (уж извините), проходя мимо нашего стола, под нос изрекла «Слава Украине» и, не дожидаясь ответа, двинулась дальше. Видимо, гордая собой и считающая миссию исполненной. Ей в спину на моих глазах коллега Толстой в шутку произнёс «героям сало», не понимая, кто перед ним и не придавая этому никакого значения», — написал Косачев на своей странице в «Фейсбуке».

Он признался, что ему неловко комментировать эту ситуацию.

«Выеденного яйца не стоит. Но у украинцев, видимо, после вчерашнего провала в ad hoc Комитете больше нечем похвастаться, особенно за командировочные перед начальством в Киеве, кроме мимолетного обмена колкостями за завтраком. Ей Богу, противно. Плинтус», — написал Косачев.

Ранее он в другом посте рассказал, как охрана ПАСЕ была вынуждена выводить украинских депутатов с заседания комиссии ad hoc.

«Приставы вывели из зала двух из трёх украинских парламентариев, которые в нарушение регламента пытались принять участие в заседании «усиленным составом». От очередного скандала украинцев отсоветовали другие делегации, вовремя подсказав, что попытки политизировать работу комиссии оставят украинскую делегацию в ПАСЕ в полном одиночестве», — написал Косачев.

Ионова — подруга вице-парубия Верховной Рады Ирины Геращенко