27.01.2018, Москва, Максим Карпенко

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Российский сенатор: США придется убедить националистов снять блокаду Донбасса

Итогом переговоров по Донбассу помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя США Курта Волкера в Дубае является улучшение позиций России, поскольку американцы согласились увязывать процесс ввода миротворческой миссии с выполнением политических пунктов Минских соглашений, которые до сих пор саботирует Киев.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил член Совета федерации РФ Сергей Цеков.

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«Логика, откровенно говоря, понятна, потому что мы видим, что Украина ничего не делает для выполнения «Минских соглашений». Они приняли закон «по реинтеграции», а, на самом деле, по военному подавлению Донбасса. Ведь они там на первый план ставят достижение своих результатов вооруженным путем.

А если будет поэтапное выполнение политических пунктов Минских соглашений, это означает, что будут проведены амнистия и выборы, утвержден особый статус, будет решен вопрос с правоохранительными органами, которые действуют на территории Луганска и Донецка, будут решаться социальные вопросы там, сняты блокады.

Параллельно могут быть введены миротворцы на линию разграничения. Если по такому пути идти, то это, безусловно, будет способствовать нормализации ситуации на Донбассе», — сказал Цеков.