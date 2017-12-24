24.12.2017, Москва, Михаил Рябов

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Российский сенатор – украинским военным: «Только рыпнитесь – сожжём вас на***»

В случае попытки захвата ЛДНР украинская армия будет разбита Россией. Такой разговор с российским сенатором привел в своем блоге украинский пропагандист Роман Цимбалюк, работающий в Москве.

«Только рыпнитесь, сожжем вас на***», — цитирует он слова представителя Совета Федерации.

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