17.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Российский телеведущий осознал, что Украина не Россия

Ведущий популярного ток-шоу «60 мин» на телеканале «Россия-1» Евгений Попов был шокирован новостью о том, что Киевский национальный университет приостановил занятия из-за того, что не может оплатить услуги теплоснабжения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Помните, у нас были времена, когда Шойгу радиаторы — гармошки из Москвы в Приморье самолетами МЧС привозил массово?! В крае зимой не было тепла. Морозы — 15. Мёрзли все. Свет отключали городами, а не подъездами. В многоэтажках стали появляться буржуйки. Но, хоть убейте, не вспомню, чтобы в нашем университете (ДВГУ — сейчас ДВФУ) отменяли из-за этого лекции. Было дело, в куртках сидели в аудиториях. Но занятия шли по расписанию. Вот вам и разница между нашими странами. Ученье — свет!», — написал Попов в своем телеграмм-канале.

Напомним, о решении сделать паузу в стационарном обучении было известно еще в декабре. В таком режиме студенты будут учиться до 5 марта.