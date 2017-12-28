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Российский триколор уже в Днепропетровске
Контролируемая СБУ неонацистская группировка С14 отчиталась об уничтожении партии «сепаратистских листовок» в Днепропетровске (после государственного переворота на Украине переименован националистическим большинством в Верховной Раде в «Днепр» вопреки воле горожан).
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«Сепарскими листовками» оказались открытки с поздравлением с 23 февраля на фоне российского триколора, которые реализовывались на распродаже в торговом центре Дафи на Звездном бульваре.
«Все листовки с триколорами и поздравлением с «Днем защитника Отечества» были изъяты и будут утилизированы. С14 продолжает следить и бороться с проявлениями сепаратизма в Днепре. Если у вас есть информация, обращайтесь к нам», — заявляют нацисты.
Метки: С14
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