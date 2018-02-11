11.02.2018, Донецк, Николай Кузнецов
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Российский военкор призвал не верить украинским картинкам в Photoshop
Распространяемые в Сети фотографии разгромленной в Сирии техники российской ЧВК «Вагнер» — это фейк, созданный с использовании компьютерной программы Photoshop.
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Таким мнением на своём телеграмм−канале поделился российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Укропы поместили свою же разгромленную технику в Зеленополье на пустынный пейзаж, и выдают за уничтоженную технику российской ЧВК. Не ведитесь», − пишет он.
Метки: Александр Коц, мнение
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22:21 10 февраляУкраинцы будут все меньше тратить на продукты, и все больше отдавать за услуги ЖКХ
22:17 10 февраляПродукты на Украине дорожают быстрее, чем прогнозировалось
22:15 10 февраляЭксперты говорят о новом витке роста цен на Украине
22:12 10 февраляБюджет Украины снова выполнят за счет раскрутки инфляции
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21:09 10 февраляВ ДНР наглядно показали, как Миссия ОБСЕ перевирает официальные отчёты
20:42 10 февраляДончане почтили память погибшего в Сирии российского лётчика Романа Филиппова
20:35 10 февраляИз-за киевской халатности города Донбасса находятся под угрозой затопления
20:29 10 февраляНаблюдатели ОБСЕ: ВСУ оккупировали посёлок на Луганщине и не выпускают оттуда мирных жителей
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19:14 10 февраляСоцопрос: на востоке Украины сочувствуют погибшим в «АТО», а на западе- завидуют
19:06 10 февраляТелеведущий-националист сетует: переселенцы из Донбасса едут во Львов, но галичанами становиться не хотят
18:01 10 февраляБеглый украинский националист: никаких позитивных моментов в законе «О реинтеграции» для Киева нет
17:05 10 февраляУкраинский телеведущий похвалился, что не приглашает русскоязычных гостей в свою программу
16:58 10 февраляВ Киеве признали: перевес сторонникам вступления в НАТО дала потеря Крыма и части Донбасса
16:52 10 февраляГриценко: если бы все зависело только от ВСУ, Украина уже давно была бы в НАТО
14:03 10 февраляЛьвовский телеведущий: Крым и Донбасс не нужны Украине
13:56 10 февраляУкраинский полицейский застрелил мирного жителя в Донбассе
13:52 10 февраляОсновной продукт украинцев дорожает быстрее мяса
13:46 10 февраля«Украинство в Крыму будет всегда в жалком положении, меджлисовцы не вернутся»
13:15 10 февраляЛьвовский телеведущий: Киев – русский город
0:04 10 февраляНАБУ готовится выдвинуть обвинение Петру Мальдивскоому
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21:37 9 февраляГенштаб ВСУ божится, что не бросает необстрелянных 18-летних пацанов на передовую в Донбассе
23:51 11 февраляСрочно! МИД РФ предупредил, что ЛДНР найдут, чем ответить на американские поставки
23:29 11 февраляРоссия будет ждать «грустного конца украинского государства»
22:50 11 февраляМинистр спорта Украины в бессильной злобе закатил антироссийскую истерику
20:30 11 февраляЧеловек-легенда из ОМСБОН
20:11 11 февраляРоссия нанесла в Крыму упреждающий удар
18:29 11 февраляЗавтрак с Тиффани
18:19 11 февраляРоссийский военкор призвал не верить украинским картинкам в Photoshop
9:57 11 февраляВ Киеве, несмотря на нацистов, почтили память Александра Пушкина
21:43 10 февраляОлимпийский вид спорта: хождение по граблям
20:42 10 февраляДончане почтили память погибшего в Сирии российского лётчика Романа Филиппова
20:00 10 февраляМИД РФ напоминал Порошенко о минских соглашениях даже на Венском балу
21:48 9 февраляТягнибок заявил, что уничтожение Москвы — это не фантазия, а «реальная цель»
20:16 9 февраляРоссии мстят за Крым и Севастополь в Корее
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7:52 9 февраляЧиновник ЕС проболтался, как планируется перехитрить Россию в Донбассе
22:12 8 февраляВ Германии предложили открыть прямое авиасообщение с российским Крымом
21:44 8 февраляБизнес-партнера Таруты арестовали за многомиллиардное мошенничество в России
21:37 8 февраляНемецкий депутат: В Крыму нет никакой «российской оккупации»
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20:54 7 февраляВ России грядет второй этап амнистии капиталов
19:54 7 февраляСБУ обьявила о поимке в Одессе «шпиона ФСБ»
18:20 7 февраляЛавров призвал США, Францию и Германию надавить на Киев
16:58 7 февраляУ морпехов Черноморского флота — учения по борьбе с вражескими ДРГ
16:22 7 февраляПрилепин анонсирует встречу в Москве участников гуманитарной работы в Донбассе
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13:22 7 февраляНа Украине паника: Запад не сможет проигнорировать голосование Путина в Крыму
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10:51 7 февраляМорду уже не бьют. Польский политолог безнаказанно оскорбил крымчан на федеральном канале
10:37 7 февраляИз-за возможного решения Путина на Украине ожидается очередная истерика
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