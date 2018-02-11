11.02.2018, Донецк, Николай Кузнецов

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Российский военкор призвал не верить украинским картинкам в Photoshop

Распространяемые в Сети фотографии разгромленной в Сирии техники российской ЧВК «Вагнер» — это фейк, созданный с использовании компьютерной программы Photoshop.

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Таким мнением на своём телеграмм−канале поделился российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Укропы поместили свою же разгромленную технику в Зеленополье на пустынный пейзаж, и выдают за уничтоженную технику российской ЧВК. Не ведитесь», − пишет он.