06.03.2018, Киев, Максим Карпенко
  4 241 просмотров
Крым, Россия, Таможня, Транспорт

Российского сенатора повергло в шок состояние инфраструктуры на КПП «Чонгар»


Пункты пропуска со стороны России должны стать «витриной» российского Крыма, но сейчас там отсутствует элементарная парковка и нормальные туалеты.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом он написал в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», написал бывший российский сенатор от Крыма Андрей Соболев.

«В выходные побывал на Чонгаре. Наша граница с Украиной. Не буду нагнетать и публиковать фото с места событий, всего два, случайных, но увиденное мною с нашей стороны повергло в уныние. Так выглядит стоянка автотранспорта и место общего пользования (единственное)», — сообщил политик.

«Господа, отвечающие за этот объект, мы четыре года говорим, что Крым должен стать витриной Русского мира. А что видят с самого порога прибывающие к нам гости с материка? И чего не удосужились увидеть вы? Завтра буду сигнализировать и задавать эти вопросы руководству. Обязательно проинформирую о результатах», — пообещал Соболев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть