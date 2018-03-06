06.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Российского сенатора повергло в шок состояние инфраструктуры на КПП «Чонгар»

Пункты пропуска со стороны России должны стать «витриной» российского Крыма, но сейчас там отсутствует элементарная парковка и нормальные туалеты.

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Об этом он написал в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», написал бывший российский сенатор от Крыма Андрей Соболев.

«В выходные побывал на Чонгаре. Наша граница с Украиной. Не буду нагнетать и публиковать фото с места событий, всего два, случайных, но увиденное мною с нашей стороны повергло в уныние. Так выглядит стоянка автотранспорта и место общего пользования (единственное)», — сообщил политик.

«Господа, отвечающие за этот объект, мы четыре года говорим, что Крым должен стать витриной Русского мира. А что видят с самого порога прибывающие к нам гости с материка? И чего не удосужились увидеть вы? Завтра буду сигнализировать и задавать эти вопросы руководству. Обязательно проинформирую о результатах», — пообещал Соболев.